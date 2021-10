Jong en strijdbaar per klimaattrein naar Glasgow: 'Ik wil aan de goede kant van de geschiedenis staan'

Drie jonge klimaatreizigers uit onze regio vertellen over hun drijfveren om naar Glasgow af te reizen.

Jimmy (29), student, Vlaardingen

Jimmy: 'Ik had liever andere dingen met mijn tijd gedaan' | Foto: Rijnmond

Terwijl de wereldleiders straks afspraken proberen te maken om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, zal Jimmy ‘wel ergens meedoen aan een blokkade of iets dergelijks'. Hij is actief bij Extinction Rebellion, de internationale protestbeweging die we bijvoorbeeld kennen van het blokkeren van wegen en kruispunten. Ook Jimmy doet regelmatig mee en blijft dan niet altijd uit handen van de politie. Maar of hij het in Glasgow zo ver laat komen weet hij nog niet. “Het is natuurlijk wel onze tactiek om gearresteerd te worden, dus ik ga mijn best doen om het te laten gebeuren, maar we gaan het zien. Het is toch een iets andere context dan in Nederland."

Twee jaar geleden tijdens een stage in Peru ‘ging het lampje branden’ bij Jimmy. "Hier in Nederland denken we dat we nog steeds veilig zitten, maar daar zijn de gevolgen van klimaatverandering al direct voelbaar. Gletsjers smelten daar, die zijn in 2050 allemaal weg. Terwijl een groot deel van de bevolking van smeltwater afhankelijk is voor hun drinkwater. Droogte, bosbranden, dat is allemaal nu al aan de orde."

Actievoeren doet Jimmy inmiddels bijna fulltime: "Ik had liever andere dingen met mijn tijd gedaan, maar ik voel me genoodzaakt hier iets aan te doen. Ik wil aan de goede kant van de geschiedenis staan."

Mirjam (27), werkt in fietsenwinkel, Rotterdam

Mirjam: 'Soms is het beter met oplossingen te komen in plaats van alleen maar vingerwijzen' | Foto: Rijnmond

Ook voor Mirjam maakt actievoeren het belangrijkste deel uit van haar leven. "Meestal werk ik gewoon om mijn huur te betalen, maar de klimaatbeweging is eigenlijk mijn grotere passie. Ik zit bij Code Rood, die voeren actie tegen de fossiele industrie en daarnaast doe ik coalitiewerk. Onder andere organiseer ik de klimaatmars van 6 november."

Dat er, ondanks internationale afspraken op eerdere klimaattoppen, alleen maar alarmerende rapporten verschijnen over het klimaat maakt haar boos. "Maar ook strijdbaar. Als ik dat soort berichten hoor, denk ik: dan moeten we nog maar een tandje bij zetten." In Glasgow gaat Mirjam meelopen in demonstraties. "En ik verwacht ook heel veel andere jongeren te ontmoeten, activisten van over de hele wereld, en dat we ideeën en verhalen kunnen uitwisselen." Dat er zo veel jongeren, zoals haar medepassagiers in de klimaattrein, zich inzetten voor het klimaat stemt Mirjam hoopvol: "Dan denk ik dat het ooit een keer goed gaat komen."

Verwijten heeft ze ook. Niet zozeer richting de voorgaande generaties die het zover hebben laten komen met het klimaat, "maar wel richting de industrie die altijd gelobbyd heeft. En ik verwijt ook wel beleidsmakers die daar te lang in meegaan. Dus in dat opzicht heb ik wel verwijten, maar het is soms ook beter om met oplossingen te komen in plaats van alleen maar te wijzen met een vinger."

Douwe (24), werkt bij Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam

Douwe: 'We staan er zeker niet goed voor, toch heb ik hoop' | Foto: Rijnmond

Over industrie gesproken: Douwe van der Stroom werkt aan het verduurzamen daarvan in de Rotterdamse haven. "De industrie is een belangrijke factor, een motor van onze economie in Rotterdam. Maar die moet ook wel om. Niet omvallen, maar wel om. We werken met overheid, met de industrie aan concrete plannen, infrastructuurplannen, om naar die CO2-neutrale haven te gaan in 2050."

Volgens Douwe is er in de leiding van de grote bedrijven ook wel iets aan het veranderen. Hij wijst op de uitspraak in mei tegen Shell, toen de rechter oordeelde dat de oliegigant de CO2-uitstoot sneller moet terugdringen dan gepland. "Dan weet ik zeker dat er in boardrooms wel wordt nagedacht hoe we hiermee om kunnen gaan."

In Glasgow zal Douwe van zich laten horen tijdens protesten en in discussiebijeenkomsten. Hij blikt vooruit: "Er is veel hoop gevestigd op onze wereldleiders, die liggen onder een vergrootglas om onder die anderhalve graad opwarming te blijven. We staan er zeker niet goed voor. Het feit dat de Braziliaanse president er niet is en de Chinese, maakt het nog lastiger om deze top te doen slagen. Toch heb ik wel hoop. Ik denk dat er nog heel veel kan gebeuren, ook in die twee weken. Het is niet te laat."