Rotterdamse tv-baas Marco Louwerens: ‘Ik grijp niet in bij talkshows, ik ga uit van common sense’

Eens in de maand neemt Feyenoord-clubarts en -chirurg Casper van Eijck het stokje over van Ruud de Boer in het interviewprogramma ‘De Verdieping’. Deze keer is Marco Louwerens te gast. Voor velen bekend als ‘Sinterklaas’ die optrad in het programma VI met Johan Derksen. Door hem ook wel ‘directeurtje’ genoemd. Wat Louwerens ook ís, is directeur Televisie bij Talpa.

Louwerens verloochent zijn afkomst nadrukkelijk niet: ook al woont hij als ‘mediaman’ inmiddels in het Gooise Bussum, het is voor hem bijzonder om in de Rijnmondstudio te zijn. In het Lloydkwartier, nota bene de plek waar hij is geboren. Als zoon van een vader werkzaam in de haven en moeder die werkzaam was in modezaken.

Common Sense

Niet alleen zijn jeugd komt aan bod. Natuurlijk wordt er ook gesproken over zijn werk als televisiedirecteur. Kan alles nog worden gezegd aan een talkshowtafel? “Ik leg niemand wat op. Ik ga ook niet achteraf langs een lijstje van wat wel of niet mag aan een talkshowtafel van Talpa. Ik ga wél uit van ‘common sense’, dat je niet zomaar dingen roept. Dan zeg ik daar soms wat over. Maar meer vanuit mijn persoon dan vanuit mijn rol als tv-directeur”.

Johan Derksen

“VI is vrij uniek in zijn soort op televisie. Vaak probeer je als programmamaker ‘karakters’ te creëren, te kopiëren, te klonen. Soms lukt dat, vaak ook niet. Maar de mannen van VI zijn van een unieke soort: die drie-eenheid werkt gewoon. Zij zijn wie ze zijn. Als je beelden van René (v.d. Gijp) van drie jaar geleden terugkijkt, zie je dat hij nog steeds dezelfde René is”.

Muziek

Louwerens beseft dat de gemiddelde tv-kijker steeds ouder wordt. Zit die kijker niet te wachten op meer muziekprogramma’s op tv? Louwerens neemt de vraag van Casper ter harte. Maar welke kijker bedien je het best met welke muziek? Prompt komt de vader van Marco ter sprake. 89 jaar, maar fan van… housemuziek. Sterker nog, een paar jaar geleden was 80-plusser nog te vinden in de Graansilo bij een housefeest waar hij het tot een uur of drie volhield. “”Niks voor mij”, zegt Louwerens. “Ik heb altijd al een oude ziel gehad als het gaat om muziek”.

Muziek betekent voor Marco óók: Waardenberg en de Jongh. “Ik was pas in het Nieuwe Luxor, met een vriend en onze zonen. Helaas spelen ze in hun nieuwe voorstelling niet veel liedjes. Maar wat ze gemaakt hebben, tokkel ik soms mee op de gitaar. Fantastisch om die ouwe knakkers bezig te zien”.

Wat is de droom van Marco Louwerens? “Dromen genoeg. Maar ik heb niks te klagen. Ik kom, ook door mijn werk, fantastische mensen tegen. En het is natuurlijk fijn om hier weer op mijn geboorteplaats, het LLoydkwartier te zijn”.