Amateurvoetbal: ASWH haalt uit in Scheveningen, Barendrecht declasseert ODIN'59

Voor alle vijf regionale amateurclubs uit de hoogste twee divisies was het een goede middag te noemen. Ze wisten allemaal een overwinning te noteren, waarbij vooral de 0-3 overwinning van ASWH in Scheveningen opviel. Dankzij de zege van ASWH, die tot stand kwam dankzij twee goals van Luuk Admiraal, hebben ze de ploegen op de veilige plekken nu in het vizier aan de onderkant van de Tweede Divisie.

In diezelfde Tweede Divisie had Excelsior Maassluis geen enkele moeite met GVVV. De ploeg uit Veenendaal kent een lastig seizoen en had tot dit weekend nog geen wedstrijd gewonnen en de ploeg uit Maassluis zorgde ervoor dat dit zo bleef. Twee doelpunten van Bram Wennekers waren genoeg voor een overwinning bij de hekkensluiter. Iets dichter bij huis wist Jong Sparta dankzij twee treffers van Marouane Afaker met 2-1 te winnen van HHC Hardenberg. De overwinning komt op een goed moment, nadat Jong Sparta de afgelopen drie wedstrijden had verloren.

Derde Divisie

In de Derde Divisie deed Barendrecht uitstekende zaken, tegen ODIN'59, dat voorafgaand aan het duel slechts twee punten minder had dan Barendrecht, haalde de ploeg flink uit: 5-0 was de eindstand met ook nog eens vijf verschillende doelpuntenmakers. Dankzij de overwinning staat de ploeg stevig in de middenmoot, daar waar SteDoCo ook bivakkeert na een nipte 2-1 zege op ACV uit Assen.

Hoofdklasse

VV Zwaluwen en Capelle blijven het in de Hoofdklasse uitstekend doen. De Vlaardingers wonnen thuis met 6-3 van FC 's-Gravenzande terwijl Capelle met 4-2 te sterk was voor Scherpenzeel. Zwaluwen en Capelle gaan daardoor gedeeld aan kop, nadat concurrent Rijnvogels met 0-0 gelijkspeelde bij SC Feyenoord. Zwaluwen staat op doelsaldo boven Capelle en kan volgende week uit tegen Scherpenzeel zodoende de eerste periode binnenhalen.

Spijkenisse 0-3 Smitshoek

Poortugaal 1-3 Jodan Boys

ARC 3-1 Rijsoord

Zwaluwen 6-3 FC 's-Gravenzande

Capelle 4-2 Scherpenzeel

SC Feyenoord 0-0 Rijnvogels