Feyenoord blijft na hectische slotfase steken op gelijkspel tegen Ajax in mini-Klassieker

Waar het in de beginfase vooral aftasten was, daar sloeg Feyenoord uiteindelijk als eerste toe via Nesto Groen. Een matig schot van Gjivai Zechïel werd door Groen gepromoveerd tot assist toen hij in de baan van de afzwaaier ging staan en koeltjes de 1-0 binnenprikte. Er volgden hevige Ajax-protesten, maar van buitenspel was allesbehalve sprake.

Bekijk hieronder de uitgebreide samenvatting van de mini-Klassieker tussen Feyenoord en Ajax

Ironisch genoeg leek er enkele minuten later wel sprake van buitenspel toen de Deense spits Eskild Dall namens Ajax de 1-1 binnentikte, maar het ontging de arbitrage waardoor - na een grote misser van Antoni Milambo - beide teams op gelijke hoogte de rust in gingen.

Hectisch einde

Maar het venijn zat in de staart, na een razendsnelle openingsgoal in de tweede helft van uitblinker Jaden Slory, volgde ook daarop een snel antwoord van Ajax via Yoram Boerhout. Net als eerder deze maand in Amsterdam het geval was, leek Feyenoord vervolgens in de laatste minuut tegen een nederlaag aan te lopen. Destijds maakte Ajax in de laatste seconde de 4-3, ditmaal was het Ajacied Jeppe Jensen die een penalty versierde voordat de blessuretijd in ging.

Diezelfde Jensen nam de penalty zelf en schoot deze dusdanig zwak in, dat Feyenoord-doelman Mannou Berger redding kon brengen. Een tweetal uitbraken van Feyenoord leidde hierna tot niets waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een puntendeling.