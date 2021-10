Voor Rotterdam bestemde drugs onderschept in Colombia

De cocaïne zat verstopt in een container met koelkasten. De drugs hebben volgens de politie in Colombia een straatwaarde van omgerekend 90 miljoen euro.

De laatste weken hebben douane en havenpolitie in de Rotterdamse haven al voor vele tientallen miljoenen euro's aan drugs in beslag genomen. Veel was afkomstig uit Colombia. Het Zuid-Amerikaanse land is de grootste cocaïneproducent in de wereld.