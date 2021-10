Het weer van vandaag: in de middag heb je een paraplu nodig

Zondagochtend start droog met wolkenvelden. In de middag zal de bewolking toenemen en volgt vanuit het zuidwesten flink wat regen. Later is er zelfs kans op buien met onweer.

Met zo'n 15 graden Celsius is de temperatuur aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. De zuidoostenwind gaat in kracht toenemen en wordt matig boven land, windkracht 4, tot krachtig aan zee, windkracht 6.

Buien langs de kust

In de loop van de avond wordt het geleidelijk overal droog en komende nacht kunnen er vooral langs de kust nog enkele buien vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 9 en de wind blijft stevig doorwaaien uit een zuidwestelijke richting.

Maandag is er veel bewolking met kans op enkele buien. De temperatuur is met 13 graden Celsius wat lager dan op zondag. De zuidwestenwind waait stevig boven land met windkracht 4 of 5. Aan zee is de wind een stuk steviger, daar haalt het windkracht 6 of 7.