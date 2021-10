Festival in Vroesenpark zorgt voor geluidsoverlast

Bij de Milieudienst DCMR zijn zaterdagavond zeker 80 klachten binnengekomen over het geluid van Het Vrije Volk Festival in het Vroesenpark. De speciale Halloween-editie van het festival vond plaats in twee tenten waar artiesten als Dennis Goor, Doris Bae en Boris Ross optraden.

Inspecteurs van de milieudienst hebben metingen verricht om het geluidsniveau in kaart te brengen. Of het festival de afgesproken geluidsnormen heeft overtreden, is nog niet duidelijk. De DCMR komt later met een update.

Het dansfeest in het Vroesenpark duurde tot 23:00 uur.