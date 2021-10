LIVE: Sparta en Feyenoord treffen elkaar op Het Kasteel, volg de derby van Rotterdam op Radio Rijnmond (0-0)

Feyenoord ruikt bloed na het verrassende 0-0 gelijkspel van Ajax bij Heracles Almelo. De ploeg van trainer Arne Slot is vierde en heeft, inclusief de derby, nog twee wedstrijden ten opzichte van de koploper uit Amsterdam in te halen. Wanneer Feyenoord zes punten in die twee duels pakt, nadert het team Ajax op één punt.

Sparta heeft andere zorgen aan haar hoofd. De Kasteelclub staat zeventiende met zeven punten. Wanneer de rood-witten daar aan het einde van seizoen ook nog staan, dan degradeert Sparta naar de eerste divisie. Maar een overwinning op de 'grote boer' van Rotterdam smaakt in Spangen altijd goed.

Rijnmond is erbij!

In Radio Rijnmond Sport mis je niets van de Rotterdamse burenruzie. Sparta-Feyenoord begint om 12:15 uur. Sinclair Bischop en Ruud van Os verzorgen op Het Kasteel het radiocommentaar. Dennis Kranenburg presenteert de show. Radio Rijnmond Sport duurt tot en met 17:00 uur.

Luister hier vanaf 12:00 uur live mee naar Radio Rijnmond Sport:

LIVE: Sparta - Feyenoord 0-0

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Mijnans, Smeets, Auassar; Masouras, Thy, Emegha

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Til, Kökcü; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra