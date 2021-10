Excelsior vecht zich terug maar lijdt uiteindelijk toch dure nederlaag tegen FC Eindhoven

Excelsior heeft zaterdag in een waar spektakelstuk verloren van FC Eindhoven. In het eigen Van Donge & De Roo Stadion gingen de Rotterdammers met 3-4 onderuit tegen de nummer vijf van de eerste divisie. Daarmee loopt de achterstand van Excelsior op koploper FC Volendam op tot vijf punten.

De Rotterdammers begonnen nog goed tegen Eindhoven, met een vroege openingstreffer van Reuven Niemeijer. Maar een kleine tien minuten voor rust viel de gelijkmaker. Nadat Stijn van Gassel nog ingreep, scoorde Pieter Bogaers in de rebound alsnog. In de extra tijd van de eerste helft werd het ook nog 1-2. Barnabás Rácz lobde de bal fraai binnen en deelde Excelsior zo een dreun uit.

Meteen na rust liep de schade voor de Kralingers alleen maar verder op. Oud-Feyenoorder Joey Sleegers zette de 1-3 op het bord en vergrootte de marge daarmee naar twee.

Herstel

In het kwartier daarna herstelde Excelsior zich knap van de opgedane schade. Topscoorder Thijs Dallinga zorgde op aangeven van Niemeijer voor de aansluitingstreffer, vijf minuten later kopte Mats Wieffer de gelijkmaker binnen uit een vrije trap van Julian Baas. In een regenachtig Kralingen ging Excelsior daarna op jacht naar de voorsprong.

Nadat het spel vanwege bekertjes bier op het veld even was stilgelegd, kwam Eindhoven toch weer op voorsprong. Een harde uithaal van Collin Seedorf was Van Gassel te machtig. Het bleek de nekslag voor Excelsior, waar de frustraties in de laatste tien minuten hoog opliepen. Zo moest Marouan Azarkan het verlaten met een rode kaart.

Excelsior - FC Eindhoven 3-4 (1-2)

10' Reuven Niemeijer 1-0

37' Pieter Bogaers 1-1

45+2' Barnabás Rácz 1-2

47' Joey Sleegers 1-3

55' Thijs Dallinga 2-3

61' Mats Wieffer 3-3

77' Collin Seedorf 3-4

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Aberkane (71' Ormonde-Ottewill); Azarkan, Eijgenraam (82' Botermans), Wieffer, Baas (82' Duku); Dallinga, Niemeijer (82' Driouech)