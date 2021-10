Regioploegen loten pittig in beker: Feyenoord naar Twente, Sparta richting Arnhem

De ploegen uit onze regio hebben in de tweede ronde van het KNVB bekertoernooi allemaal pittig geloot. Zo moet Feyenoord, dat de eerste ronde nog vrij was, richting Enschede voor een duel met FC Twente. Sparta, dat afgelopen week de amateurs van GVVV versloeg, speelt in Arnhem tegen Vitesse.

Excelsior speelt als enige in onze regio in eigen huis. FC Groningen, waar voormalig Excelsior-trainer Adrie Poldervaart assistent is, komt naar het Van Donge & De Roo Stadion. Verder wacht Excelsior Maassluis een verre uitwedstrijd met een bezoek aan FC Emmen en mag BVV Barendrecht het in de Johan Cruijff Arena tegen koploper Ajax opnemen.

Alle wedstrijden in de tweede ronde van de KNVB Beker worden op 14, 15 en 16 december gespeeld.