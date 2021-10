Biografie 'Erasmus, dwarsdenker' is beste historische boek van afgelopen jaar

De prijs werd uitgereikt door juryvoorzitter en oud-Kamervoorzitter Khadija Arib in het NPO Radio 1-programma OVT. In het juryrapport staat dat het winnende boek is gebaseerd op briljant wetenschappelijk onderzoek. Arib noemde Erasmus, dwarsdenker "een boek dat je omverblaast".

De winnende auteur, die 20.000 euro krijgt, zei in haar dankwoord vooral blij te zijn voor de schrijver en humanist Erasmus zelf. "Hij verdient deze aandacht, want wij kennen hem eigenlijk niet in Nederland. Erasmus hield zich met onderwerpen bezig die ook nu actueel zijn", zei Langereis.

Geschiedenis Prijs

Desiderius Erasmus leefde van 1466 tot 1536 en werd geboren in Rotterdam. De Libris Geschiedenis Prijs is een onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt. Met de prijs worden historische werken gelauwerd die een algemeen publiek aanspreken.