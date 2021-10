Monstervangst van ruim 4100 kilo cocaïne in Rotterdamse haven

Tijdens een controle in het havengebied heeft de Douane zaterdagavond in totaal 4178 kilo cocaïne onderschept. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 313 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie.

Het is de grootste cocaïnevangst in de Rotterdamse haven van de afgelopen jaren, net iets groter dan een megapartij die in september werd gevonden. Het record van de grootste drugsvangst in Rotterdam stamt uit 2005 , toen werd er 4600 kilo cocaïne aangetroffen.

De verdovende middelen zaten verspreid over twee containers geladen met grote zakken gevuld met soja. De container kwam uit Paraguay en was overgeladen op een ander schip in Uruguay. De soja was bestemd voor een bedrijf in Portugal. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Eerder deze zondag werd bekend dat er in Colombia een partij drugs is onderschept die bedoeld van voor de haven van Rotterdam. De laatste maanden worden zeer regelmatig grote partijen drugs gevonden in de Rotterdamse haven. Het Openbaar Ministerie (OM) maakt zich dan ook zorgen over de drugsproblematiek in de haven. Eerder dit jaar noemde het OM de huidige situatie "onbeheersbaar'' en drong het er bij de Eerste Kamer op aan om vaart te maken met het behandelen van een nieuwe wet die bestraffen makkelijker maakt.