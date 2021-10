Dessers redt Feyenoord in slotseconden en dompelt strijdend Sparta in rouw

Op een sfeervol Kasteel zorgden Sparta en Feyenoord in het eerste halfuur niet voor spektakel. De ploeg van trainer Henk Fraser, waar onder anderen Giannis Masouras en Emanuel Emegha in de basis stonden, had de zaken goed voor elkaar en zorgde ook voor de eerste dreiging. Toch was de eerste serieuze kans voor de bezoekers.

Na ruim een halfuur spelen bracht Alireza Jahanbakhsh, die terugkeerde in de basis bij de ploeg van Arne Slot, zichzelf in schietpositie, maar zijn poging werd door Maduka Okoye over de lat getikt. Een paar minuten later deed Justin Bijlow aan de andere kant hetzelfde, na een door Marcus Pedersen van richting veranderd schot van Adil Auassar.

Op slag van rust moest Okoye nog een paar keer ingrijpen, op schoten van Luis Sinisterra en wederom Jahanbakhsh. Maar gescoord werd er in de eerste helft uiteindelijk niet op Het Kasteel.

Tekst gaat verder onder de foto.

Maduka Okoye van Sparta heeft een redding in huis op een schot van Feyenoord | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Okoye weer sterk

Vlak na rust kreeg Feyenoord de eerste echte honderd procent kans van de wedstrijd. Op aangeven van Sinisterra probeerde Bryan Linssen de bal van dichtbij laag onder Okoye door te schuiven, maar de doelman van Sparta toonde zich andermaal puntenpakker met een knappe redding. Het was het begin van een korte periode met meer druk van Feyenoord, waarin Sparta uiteindelijk toch wederom eenvoudig standhield.

De eerstvolgende grote kansen vielen pas in het laatste kwartier van de wedstrijd. Zo kon invaller Cyriel Dessers de bal van dichtbij net niet binnen tikken en vloog een vlammend schot van Sven Mijnans niet ver naast. In de laatste minuten van de wedstrijd kopte een andere invaller, Lutsharel Geertruida, een hoekschop net niet tussen de palen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Marcus Pedersen en Tom Beugelsdijk vechten om de bal | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Toch Feyenoord

Waar de derby een doelpuntloos lot bestempeld leek, zorgde Dessers in de blessuretijd toch nog voor de verlossing voor Feyenoord. Uit een hoekschop van Orkun Kökcü schoot de spits de bal hard in de verre hoek binnen. Okoye kreeg er nog een hand tegenaan, maar dat bleek niet genoeg om een tragedie voor Sparta te voorkomen: 0-1.

Sparta - Feyenoord 0-1 (0-0)

90+2' Cyriel Dessers 0-1

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Mijnans, Smeets, Auassar; Masouras, Thy (79' Engels), Emegha (84' Van Crooij)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen (83' Geertruida), Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra (61' Aursnes), Til, Kökcü; Jahanbakhsh (83' Nelson), Linssen (66' Dessers), Sinisterra