'Vershoudfolie' moet verpauperd monument in Dordt behouden voor de toekomst

Teerlinkpand in Dordrecht ingepakt in vershoudfolie

Het is de Dordtenaren al jaren een doorn in het oog: het zwaar verwaarloosde monumentale pand 'Teerlink' aan de Buiten Kalkhaven. Een actiegroep heeft het gebouw zondag in groen vershoudfolie gewikkeld om er aandacht voor te vragen. Onder het motto 'Laat Dordt de Teerlink krijgen' willen de actievoerders dat het pand in oude glorie wordt hersteld en teruggegeven aan de stad.

De voormalige machinewerkplaats Teerlink is er zeer slecht aan toe en is al jaren onderwerp van getouwtrek tussen gemeente en eigenaar. De eigenaar wil er een verdieping op zetten en het pand geschikt maken voor horeca, maar dat laten het bestemmingsplan en de monumentale status niet toe.

"Dit is een pand, danig verkrot, moedwillig door de eigenaar," zegt Ifor, sympathisant van de actie. "En wat er nu is gebeurd, is dat het pand is ingepakt in vershoudfolie om het symbolisch te conserveren voor toekomstige generaties. Zowel het pand als de plek. Men wil dat deze plek publiekelijk toegankelijk blijft."

Onteigend

Behalve dat het gebouw in groene folie wordt gewikkeld worden er pamfletten op geplakt die aangeven dat Teerlink wordt 'onteigend'.

VVD-gemeenteraadslid Rolin den Heijer bekijkt de inpakactie zondag en kan zich vinden in het doel. "Wat ze eigenlijk zeggen is: we willen een punt maken. En als dat punt is: we moeten iets met dat pand, dan steun ik dat van harte."

Toch wil de VVD de pandeigenaar enigszins tegemoet komen. "De insteek is dat het oude pand gewoon blijft staan, maar dat we wel zeggen: je moet hier kunnen wonen. Dat mag op dit moment niet. Ik zeg: kijk daar soepeler naar. Dat je een terras kunt neerzetten, dat je een serre kunt aanbouwen, waar mensen een lekker kopje koffie kunnen drinken. Daar moeten we echt ruimhartig naar kijken." Eerder was er voor dat standpunt geen meerderheid in de gemeenteraad.

Dwangsom

De gemeente heeft al eens een dwangsom opgelegd aan de eigenaar, die toen de hoogst noodzakelijke dingen heeft opgeknapt. Eerder deze maand heeft de afdeling Erfgoed een welstandsexces uitgesproken. Dat betekent dat opnieuw een dwangsom kan worden opgelegd als de eigenaar nog steeds geen onderhoud pleegt aan de gevel en nalaat andere reparaties uit te voeren.

Terwijl de actievoerders een spandoek vastmaken met de tekst 'We'll be back', vertelt sympathisant Ifor dat er sprake zal zijn van zwaardere acties als er niks gebeurt. "Ik kan me voorstellen dat mensen hier wederrechtelijk gaan wonen en de boel gaan opknappen. Kraken zou een optie kunnen zijn. Maar ik hoop zelf dat de gemeente voldoende stappen neemt. En dan zou je kunnen denken aan een onteigening of een uitkoop om zo'n unieke plek te redden en te behouden."

De eigenaar heeft eerder niet met Rijnmond willen spreken en was zondag niet bereikbaar voor commentaar.