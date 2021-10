Matchwinner Dessers na Sparta-Feyenoord: 'Zeker na RKC is dit een extra grote ontlading'

In het 2-2 gelijkspel tegen RKC Waalwijk miste Dessers twee weken geleden verschillende mogelijkheden. "De eerste wedstrijd dat ik mocht starten wilde ik iets laten zien", blikt de spits terug. "Dan moet uiteindelijk snel de knop om, om het zelfvertrouwen te behouden. Ik wist dat ik het de eerstvolgende kans moest laten zien. Ik ben blij dat dat vandaag is."

Dessers, die een klein halfuur voor de wedstrijd binnen de lijnen kwam, zag dat Feyenoord het zondag moeilijk had op Het Kasteel. "Sparta is een stugge ploeg, tactisch hadden ze het redelijk goed voor elkaar. Ze hadden een duidelijke missie: ons het voetbal onmogelijk maken. Dat is ze voor een deel gelukt. Ons valt daarom ook weinig te verwijten denk ik. We hebben superhard gewerkt en de dingen gedaan die we moesten doen. Mensen zullen Sparta misschien onderschatten, maar zo werkt het niet in voetbal en zeker niet in derby's. Deze drie punten zijn heel belangrijk voor ons."

"Hopelijk geeft ons dit weer een positieve boost in aanloop naar de laatste twee wedstrijden voor de interlandperiode. Nog ff knallen", besluit Dessers."

Bekijk hieronder het hele interview met Feyenoord-spits Cyriel Dessers.