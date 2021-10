Slot prijst Dessers na late zege Feyenoord op Sparta: 'Overal waar hij komt scoort hij'

"Er zit wel een factor geluk in", weet Slot na afloop van de dus op het nippertje gewonnen derby tegen Sparta. "Het zou prettiger zijn als we de wedstrijd eerder naar ons toe kunnen trekken. We kregen vandaag weinig kansen, dat had heel veel te maken met de uitstekende manier waarop Sparta ons bestreed."

"Dan moet je zorgen dat je niets weggeeft. Dat is nog niet zo eenvoudig maar dat hebben we heel goed gedaan. Ik ben ook heel blij dat we niet gefrustreerd zijn geraakt. We hebben geloof gehouden tot het einde. Gebaseerd op het aantal kansen is het dan niet onverdiend dat 'ie nog valt."

Helpende invallers

"Als je ziet hoe er gejuicht werd, niet alleen door de elf spelers in het veld maar ook door de wisselspelers, dat geeft denk ik wel iets aan", vervolgt Slot. "Ik heb de jongens die ingevallen zijn ook allemaal gecomplimenteerd. Cyriel (Dessers, red.) maakt de goal, Reiss (Nelson, red.) forceerde de corner en ook Fredrik Aursnes viel uitstekend in. Onze invallers hebben ons vandaag duidelijk geholpen."

Dat uitgerekend Dessers, tegen RKC nog ongelukkig met het missen van een aantal kansen, Feyenoord zondag de volle winst bezorgde, noemt Slot 'heel erg leuk'. "Hij heeft het tot op heden heel erg goed gedaan bij ons, het is al zijn derde goal. Hij heeft één wedstrijd een aantal kansen gemist. Maar waar ook ter wereld je gaat zoeken vind je spitsen die weleens een wedstrijd meerdere kansen missen. Dat is hem ook overkomen. Maar hij heeft geloof in eigen kunnen gehouden. Overal waar hij komt scoort hij, dat doet hij nu gelukkig ook bij Feyenoord."

Bekijk hieronder het hele interview met Feyenoord-trainer Arne Slot.