Henk Fraser baalt stevig van laat verlies van Sparta tegen Feyenoord: 'Maar ik geef de jongens een super compliment'

Fraser geeft zijn ploeg een 'super compliment' voor de manier waarop Sparta tegen Feyenoord speelde. "De organisatie deden de spelers fantastisch. De bereidheid is groot. Je ziet de spelers veel vuile meters voor elkaar maken, maar het grootste verbeterpunt blijft aan de bal." Ook zag Fraser dat Sparta niet veel kansen creëerde tegen de ploeg uit Rotterdam-Zuid.

"Ik denk dat ik ook de Sparta-supporter heb gezien, die door onze beleving en passie achter ons ging staan in deze wedstrijd. De teleurstelling en de frustratie zijn het grootst op het punt dat we de supporters niet dat punt konden geven. Meer dan een punt zat er namelijk vandaag niet in voor ons", benadrukt Fraser.

'Emegha wilde vertrekken'

Na de wedstrijd was Fraser ook positief over spits Emanuel Emegha, die veel arbeid leverde voor Sparta. Hij maakte veel vuile meters voor de Kasteelclub. Fraser vertelt dat Emegha Sparta wilde verlaten. "Ik ben hartstikke blij dat, voordat hij wilde vertrekken, ik nog met hem in gesprek ben gekomen. Het gevoel is er absoluut naar elkaar toe. Af en toe botsen we wel eens, maar dat hoort bij topsport. Ik denk dat Emegha een goede toekomst voor zich heeft. Wel denk ik dat hij bij deze mooie club kan leren en oppakken."

De tekst gaat verder onder de foto:

Emanuel Emegha vecht een kopduel uit tijdens de derby Sparta-Feyenoord | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

De mentaliteit is volgens Fraser bij Emegha altijd goed geweest. "Dat heeft hij al van nature. Andere dingen gaat hij oppikken door te spelen. Ik heb bewust vandaag voor hem gekozen."

Ook was Fraser te spreken over de wedstrijd van Tom Beugelsdijk. "Ik weet nog toen Beugelsdijk naar Sparta kwam dat ik voor gek werd verklaard. Maar dit Sparta heeft hem wel nodig. Volgens mij speelt Beugelsdijk helemaal met het Sparta-DNA, zoals ik als kleine jongen deze club heb ervaren. Sparta heeft vandaag alles eraan gedaan om daar naar te spelen."

'Zeg datgene wat je wilt uitspreken als Sparta'

Fraser vindt dat sommige spelers aardig aan de bal kunnen zijn. "Maar Sparta moet eigenlijk iets meer concurrentie erbij hebben", geeft hij aan. "Ik denk dat we in de breedte, naast Abdou Harroui, een hoop zijn kwijt geraakt."

Over het aantal punten dat Sparta tot nu toe heeft, maakt Fraser zich niet per se druk. "Ik maak me al drie à vier jaar zorgen. Dat is waarom we bij Sparta spelen", aldus Fraser, die verwijst naar de positie op de ranglijst. "Misschien moet de club eens uitspreken waar Sparta nu staat."

Fraser zegt realistisch te zijn. "Iedereen mag en kan mij uitspreken, maar ik denk dat ook eens mag uitspreken: 'Zeg datgene wat je wilt uitspreken als Sparta.' Dit is wat het is. Twee goede jaren hadden toen al fout kunnen gaan. Er waren toen ook zware momenten. Dit jaar is dat idem dito. Het is aan ons om terug te vechten. Daar geloof ik eerlijk gezegd wel in, gezien de weerbaarheid van onze ploeg", benadrukt Fraser.

Kijk hieronder naar het interview met Sparta-trainer Henk Fraser na de derby tegen Feyenoord (0-1):