Sportoverzicht: TeamNL pakt EK-titel in het korfbal, pijnlijke pandoering voor HC Rotterdam

Van Wijngaarden kreeg namelijk een rode kaart. De korfballer ontving zijn tweede gele kaart in de eindstrijd, vanwege een elleboog en een duw.

HC Rotterdam heeft zondag in de hoofdklasse heren een flink pak slaag gekregen van topclub Pinoké. De bezoekers uit Amstelveen wonnen met maar liefst 7-0 aan de Hazelaarweg. Daarmee blijft het Rotterdamse hockeyteam na tien wedstrijden met acht punten in het rechterrijtje staan.

Victoria verzaakte op dezelfde dag te winnen tegen hekkensluiter Oranje Rood. De damesploeg speelde in Rotterdam met 2-2 gelijk tegen de Eindhovenaren. Na tien wedstrijden is Victoria tiende met zeven punten.

Basketbalteams pakken allebei een zege

Feyenoord Basketball boekte zaterdag een ruime zege bij BAL. De Rotterdammers waren in Limburg met 74-49 te sterk. Daarmee nestelen de basketbalheren in de BNXT League zich op de derde plaats met dertien punten uit negen wedstrijden.

Ook Binnenland kon twee punten bijschrijven. In de dutch basketball league wonnen de Barendrechtse dames met 81-71 van Landslake Lions uit Landsmeer. De blauwhemden zijn na zes wedstrijden derde met acht punten.

Nederlagen bij handbal, volleybal en waterpolo

Feyenoord Handbal delfde zaterdag in de eredivisie heren het onderspit bij The Dome/Houten (37-34). Na zeven duels delen de handballers samen met EHC puntloos de laatste plaats.

Bij de volleyteams in de regio werden eveneens geen overwinningen genoteerd. In de eredivisie heren was Orion uit Doetinchem in een vijfsetter met 3-2 te sterk voor Sliedrecht Sport (25-23, 28-30, 20-25, 25-21 en 10-15). VCN was na drie sets klaar tegen VoCASA uit Nijmegen. De Gelderlanders zegevierden met 3-0 (18-25, 21-25 en 21-25). De Capelse dames verloren in de eredivisie ook met 3-0. VCN liep bij Team22 uit Papendal tegen een nederlaag aan (25-10, 25-18 en 25-20).

In het waterpolo waren er nederlagen voor SVH en ZPB. De Rotterdammers verloren met 10-8 bij De Ham. In Barendrecht ging ZPB met 13-10 onderuit tegen ZV De Zaan. SVH is twaalfde met drie punten uit acht wedstrijden. ZPB staat na evenveel duels puntloos onderaan.