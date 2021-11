Het weer van vandaag: een stevige zuidwestenwind

Maandag is het wisselend bewolkt en vallen langs de kust enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de dag valt ook elders in de regio een enkele regenbui. De temperatuur komt vanmiddag uit op 13 graden en er waait een stevige zuidwestenwind. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en langs de kust krachtig of hard, windkracht 4 tot 7.

Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en beperkte de kans op een bui tot de kuststreek. De temperatuur daalt naar 7 graden langs de kust en 5 graden in het oosten van de regio. De zuidenwind neemt merkbaar af en wordt zwak of matig en aan zee soms vrij krachtig.

Dinsdag wordt het overwegend bewolkt en gaat het in de loop van de dag vanuit het zuidwesten af en toe regen. Met een middagtemperatuur van slechts 11 graden is het iets aan de koude kant voor begin november. De zuidenwind waait matig, windkracht 3 of 4.

Vooruitzichten

De komende week zien we een licht wisselvallig weertype met veel bewolking en af en toe zon. Soms valt er wat lichte regen of een bui, maar het zal gaan om kleine hoeveelheden. Verder houdt de wind zich rustig en komt de middagtemperatuur uit op een graad of 11. In de nachten ligt de temperatuur tussen 3 en 7 graden.

Tussen 1 en 10 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 12,0 graden en de minimumtemperatuur 6,0 graden. Er valt gemiddeld 33,2 mm neerslag.