Het Legioen gaat naar Berlijn: gaat het mis of wordt het één groot feest?

Naar verwachting reizen er deze week zo’n 7000 supporters van Feyenoord hun club achterna voor de uitwedstrijd tegen Union Berlin. Het verleden leert ons dat het twee kanten op gaan: een volksfeest in het buitenland of een trip met rellen en ongeregeldheden.

Manchester, november 2016. Duizenden Feyenoorders reizen af naar Engeland voor het pouleduel in de Europa League. Supporters nemen de stad over, in de positieve zin van het woord. De pubs puilen uit en de sfeer is uitstekend. De politie houdt een oogje in het zeil maar doet dat met flair en charme. Veel Feyenoorders gaan zelfs op de foto met de lachende Engelse ‘bobby’s’.

Hoe anders was dat in Rome, in februari 2015. Ongeveer evenveel Feyenoorders zijn afgereisd naar de hoofdstad van Italië, maar we weten hoe het afliep. Grootschalige rellen en vernielingen, met een politiemacht die - anders dan de Engelsen - eerder escalerend dan de-escalerend ingrijpt.

De verwachting is dat de Duitse Bundespolizei eerder die lijn zal kiezen in hun aanpak van het bezoekende Legioen, dan hoe de Britse politie het deed.

Houdt de harde kern het rustig?

Na gebeurtenissen van de afgelopen weken staat Feyenoord onder hoogspanning en wordt Het Legioen met argusogen gevolgd in Berlijn. Er was een ‘ludieke’ speurtocht langs de woningen van diverse medewerkers van Feyenoord. Directeur Mark Koevermans stapt op na de bedreigingen aan zijn adres. En bij de heenwedstrijd in Rotterdam kreeg ook het bestuur van het bezoekende Union Berlin te maken met geweld.

Een aantal supportersgroepen van Feyenoord heeft zich verenigd via een brief en roept op tot een dialoog met de Raad van Commissarissen van Feyenoord. Critici zullen zeg dat het wrang is voor de bedreigde medewerkers. Want door ‘ja’ te zeggen op zo’n verzoek beloon je het wangedrag. Aan de andere kant is de enige oplossing van een conflict het aangaan van de dialoog met elkaar.

Naar verwachting zal Feyenoord dus willen praten om de excessen een halt toe te roepen. Het is logisch dat een voorwaarde richting de harde kern zal zijn dat de intimidaties, bedreigingen en ongeregeldheden per direct stoppen. Een goed verloop van de reis naar Berlijn zal dus essentieel zijn, als de supporters daadwerkelijk een gesprekspartner van de club willen zijn.

Overeenkomsten tussen beide clubs

Union Berlin is net als Feyenoord een volksclub met een fanatieke achterban. Normaal spelen ze hun thuisduels in het Stadion An der alten Försterei. Net als in De Kuip is het daar sfeervol, blijkt ook uit onderstaande beelden. Veel gezang en vuurwerk, vergelijkbaar met wat we in De Kuip zien.

Tekst gaat verder onder de video.

Het clublied 'Eisern Union' is doorgaans het moment vlak voor de wedstrijd begint waarbij het publiek hartstochtelijk meezingt, met een zee van vlaggen en sjaals in het stadion. Van de UEFA mag Union Berlin hun Europese duels niet in hun eigen huis afwerken. En dus wijken ze uit naar het Olympisch stadion, waar ook de Duitse bekerfinale ieder jaar gespeeld wordt. Het immense stadion van concurrent Hertha BSC biedt plaats aan bijna 75.000 toeschouwers, maar Union heeft besloten slechts de helft van die capaciteit te gebruiken.

Aanvankelijk waren er voor het uitvak maar de helft van de eventuele kaarten beschikbaar. Dat is later opgeschroefd naar 5200 kaarten. Nog altijd minder dan de hoeveelheid fans die de auto-, trein of het vliegtuig naar de Duitse hoofdstad pakken. Het is voor Feyenoord en het imago van de club te hopen dat die duizenden fans er één groot voetbalfeest van maken, iets wat ze in het verleden ook vaak genoeg hebben laten zien.