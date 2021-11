Video: het Depot gaat bijna open en dit is hoe het er binnen uitziet

Directrice Ina Klaassen heeft lang uitgekeken naar het moment dat het Depot dan eindelijk de deuren mag openen. "We zijn heel moe, maar ook heel voldaan", zegt Klaassen. "We zijn ongelooflijk blij dat we het publiek eindelijk mogen ontvangen. Eerst was daar natuurlijk het gebouw: prachtig. Toen de collectie erin: ook geweldig. Maar het pas écht af wanneer het publiek kennis mag maken met het gebouw en de kunst."

Dat aan die opening nogal wat tegenslagen en oponthoud vooraf ging, behoort wat Klaassen betreft aan het verleden toe. De aankondiging van de bouw van het imposante spiegeldepot deed destijds nogal wat wenkbrauwen fronsen. Nog voor de eerste paal in 2017 in de grond ging, maakten omwonenden zich al zorgen over de impact die het gebouw om de omgeving zou hebben.

Originele ontwerptekening voor het depot | Foto: Archief

Klachten, vertragingen en oplopende kosten

Het naastgelegen Erasmus MC vreesde destijds dat het gebouw 'dreigend en imponerend' zou overkomen op patiënten, die vanuit het ziekenhuis uitkijken op het Museumpark. Het ziekenhuis spande zelfs een rechtszaak aan om de komst van het gebouw te voorkomen. 'Op het begin waren er veel twijfels en bezwaren', erkent Klaassen. 'Daar hebben we veel over gepraat met de buren, en uiteindelijk hebben we daar oplossingen voor gevonden.'

Ook nadat de bouw was begonnen kreeg het Depot nog tegenslagen te verduren. In 2017 bleek dat de 275 in de grond geslagen palen die het gebouw moesten dragen, krom waren gaan staan. Daarop moesten nieuwe onderzoeken worden uitgevoerd naar de draagkracht van de fundering. Hoewel deze uiteindelijk goed uit de test kwam, liep de oplevering van het gebouw wel een halfjaar vertraging op.

Niet alleen de bouwtijd, maar ook de kosten van het Depot liepen hoger uit dan gepland. Aanvankelijk werden deze geraamd op 61 miljoen euro, maar dit liep door de jaren heen op tot 85 miljoen. Dat bedrag werd grotendeels betaald door particuliere geldschieters.

Miljoenen per jaar

Het Depot, ontworpen door Winy Maas van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV, is bijna 40 meter hoog en bedekt met ruim 6600 vierkante meter glas, verdeeld over 1664 spiegelende panelen. Bovenop het pand is een daktuin gevestigd met vijfenzeventig berken, twintig dennenbomen en een restaurant.

De binnenkant van het Depot is eveneens op unieke wijze ingericht. Middenin het Depot is een groot atrium gevestigd dat van de begane grond tot het plafond reikt. Door dat atrium hangen zwevende vitrines van glas en staal waarin kunstwerken en objecten uit de collectie van het museum worden tentoongesteld. "Je krijgt eigenlijk een soort dwarsdoorsnede van de collectie bij Boijmans", legt Klaassen uit.

Klimaatzones

In het Depot worden de meer dan 151 duizend kunstvoorwerpen uit de collectie van Museum Boijmans van Beuningen opgeslagen. Normaal gesproken stelt het museum slechts zo'n acht procent van de collectie ten toon. In het Depot is de complete verzameling te zien. De collectie is verdeeld over vijf speciale 'klimaatzones' die het pand heeft. Die zones moeten de kwaliteit van de voorwerpen waarborgen en voorkomen dat de gebruikte materialen vergaan.

"Het zijn depots voor verschillende materiaalsoorten", legt Klaassen uit. "Metaal moet bijvoorbeeld droog en koel zijn, anders gaat het roesten. Schilderijen hebben een temperatuur van tussen de 18 en 20 graden en een luchtvochtigheid van ongeveer 52 procent nodig. Kleurenfoto's moeten op 8 graden bewaard worden. Zo heeft iedere soort materiaal heeft zijn eigen conserveringsvoorwaarden."

In het depot hangt de voltallige collectie van het Museum Boijmans van Beuningen | Foto: Ossip van Duivenbode

Breed, internationaal publiek

Het Depot zal zowel de stad als het museum veel moeten gaan opleveren. "Het brengt iets spectaculairs", vertelt Klaassen. "Dit is iets wat nog niet bestaat: het eerste openbare kunstdepot ter wereld. Ik denk dat mensen daar van heinde en ver naartoe komen. Dat is niet alleen voor het museum leuk, maar het brengt ook flink wat omzet voor de stad met zich mee."

"Ik denk dat het museum een heel breed, internationaal publiek gaat trekken", zegt Klaassen hoopvol. "Ook omdat het niet zozeer gaat over de kunsthistorische overzichten en de tentoonstellingen, maar omdat we exposities maken met het object en het verzorgen van kunst. Wat betekent het om kunst te verzamelen? Wat komt erbij kijken? Het is wat laagdrempeliger, en zal mensen die nog niet zoveel ervaring met kunst hebben daarom misschien wat meer aanspreken."

Bezoekers kunnen vanaf zaterdag oordelen of het depot het lange wachten waard is geweest. Op vrijdag is Koning Willem-Alexander aanwezig om het depot feestelijk te openen. Daarna kunnen bezoekers voor twintig euro een kaartje kopen voor het Depot. Eigenaars van een Rotterdam Pas of een Museumkaart kunnen gratis naar binnen.