Rob Jacobs vreest duel Feyenoord in Berlijn: 'Er zitten te veel raddraaiers bij die voor ellende gaan'

"Ik denk dat het niet goed gaat met de supporters", zegt hij in FC Rijnmond. "Er zitten te veel raddraaiers bij die voor ellende gaan. Ik houd mijn hart vast", zegt hij. In totaal gaan zo'n zevenduizend fans naar Berlin, 5100 met een kaart voor het uitvak.

Over de wedstrijd zelf is Jacobs wel positief. Hij gelooft in een goed Rotterdams resultaat. "Waarom zou het niet kunnen?" Ruud van Os: "In de heenwedstrijd heeft Feyenoord laten zien dat het mogelijk is." Alleen Thomas Verhaar heeft zijn twijfels. "Het blijft een sterke tegenstander, het zou knap zijn als ze een resultaat halen."

In FC Rijnmond ging het maandag vooral over de stadsderby tussen Sparta en Feyenoord. Cyriel Dessers maakte de enige treffer in blessuretijd. "Ik vond het niet echt een knappe goal, maar wel een belangrijke, keeper Okoye was niet helemaal kansloos", aldus Verhaar.

De treffer van de Belg kwam hard aan bij Sparta, dat al voldoende tikken te verwerken krijgt dit seizoen. Toch zat er, vinden de heren aan tafel in FC Rijnmond, ook niet meer in. "Het stond goed bij Sparta, maar de ploeg creëerde niets", aldus Van Os.

Jacobs: "Verdedigend stond het goed bij Sparta, maar je moet wel zorgen dat je voorin de mensen aan het werk zet om een goal te maken. Dat doen ze echt veel te weinig."

Goud waard

In de voetbaltalkshow ging het ook over de rol van Cyriel Dessers bij Feyenoord. Van Os vindt dat de Belg zich moet schikken in zijn rol als pinchitter. "Hij is in deze rol al drie keer goud waard." Verhaar is het niet met Van Os eens. "Waarom? Dat kan toch allebei? Vechten voor zijn plek en je schikken in die rol. Ik denk dat Dessers wel een vaste waarde kan worden bij Feyenoord."

De situatie van Sparta is met een voorlaatste plaats in de eredivisie weinig rooskleurig. Maar Jacobs blijft positief. "Sparta gaat zich wel veilig spelen, als er eentje opstaat die een goal maakt."

In FC Rijnmond ging het verder over het kunstgras van Sparta en werd er gesproken over de nieuwe directeur van Feyenoord.