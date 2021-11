Zes jaar cel en tbs voor Rotterdammer voor doodsteken Robby Klomp

Rotterdammer Shiwan S. moet zes jaar de cel in voor het doodsteken van Robby Klomp in Spijkenisse. Ook krijgt de 26-jarige tbs met dwangverpleging opgelegd. De rechtbank in Dordrecht achtte de Rotterdammer maandag schuldig aan de dood van Robby Klomp uit Rozenburg. Klomp kwam op de late avond van 23 december 2019 om het leven op de Lijnzaaddreef in Spijkenisse. Eerder eiste justitie acht jaar cel en tbs.

Vlak voor middernacht ontstond in Spijkenisse een vechtpartij tussen de broers die zeiden 'te chillen' in hun auto en twee buurtbewoners. Aanleiding was volgens de verdachten het urineren tegen de schutting van een bewoner. Volgens verhalen uit de buurt zou een bewoner al langere tijd bedreigd worden en sloeg hij alarm toen hij rond half twaalf 's avonds mensen bij zijn achtertuin zag. Daarop schoot zijn overbuurman te hulp.



Klomp was op bezoek bij deze bewoner en ging ook naar buiten. Volgens een getuige was hij bewapend met een afgebroken roeispaan. Volgens de veroordeelde S. kwam hij dreigend met een bijl af op zijn broer en stak hij Klomp vervolgens tweemaal in zijn rug om een aanval met die bijl te voorkomen. Hij beriep zich tijdens de zitting op noodweer, om het leven van zijn broer te redden. Daar gaat de rechtbank dus niet in mee.

"In het geval van noodweer had de broer dat meteen bij de politie moeten vertellen en niet pas veel later. Zo is onvoldoende aannemelijk dat verdediging noodzakelijk was", stelde de rechter maandagmiddag. Ook zou Robby Klomp, volgens de rechter geen bijl, maar daadwerkelijk een kapotte roeispaan in zijn hand hebben gehad. De rechtbank neemt het S. ook kwalijk dat hij zich pas vele maanden na de steekpartij bij de politie meldde. Hij leed onder hevige stress en stemmingswisselingen en liep uiteindelijk tegen de lamp.

Volgens rechter is de man schuldig aan doodslag en mishandeling. Dat zou voldoende bewezen zijn door de bekentenis en het sectierapport. De rechtbank is van mening dat hij zich bewust had moeten zijn dat hij met zo'n groot mes iemand kon doden. Ook zorgde de dood van Klomp voor 'veel leed bij nabestaanden en maatschappelijke onrust', aldus de rechter.



De straf valt lager uit dan de eerdere eis van het openbaar ministerie. "Er is sprake van een lagere straf, omdat de rechtbank rekening houdt met het feit dat het slachtoffer zich ook niet geheel onbetuigd liet", zei de voorzitter van de rechtbank daarover.



Verdachte en openbaar ministerie hebben twee weken de gelegenheid om in hoger beroep te gaan. Het is nog onduidelijk of ze dat doen.



(Later meer)