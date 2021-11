Podcast Sparta over derby tegen Feyenoord: 'Spartanen zijn altijd weer blij als deze dag achter de rug is'

Lang leek een strijdend Sparta zondag in de stadsderby tegen Feyenoord op weg naar een resultaat. Totdat invaller Cyriel Dessers de Rotterdammers van Zuid in de blessuretijd alsnog de overwinning bezorgde. "Een doelpunt als een dolksteek", blikt Anton Slotboom in onze podcast Sparta terug.

"De gang naar Het Kasteel voor een wedstrijd tegen Feyenoord is een beetje als Project X, je gaat naar een feestje maar er komen ook allemaal gasten die je niet wil zien", beschrijft Slotboom de derby verder. "Ik ben na het laatste fluitsignaal naar buiten gestierd. Dit is echt geen pretje, een kwelling."

Waar Slotboom zondag als supporter op Het Kasteel zat, was Ruud van Os als verslaggever namens Rijnmond aanwezig. Hij proefde de hele dag een aparte sfeer bij Sparta. "Het lijkt wel of de angst voor Feyenoord binnen de hele organisatie heerst. De spanning is groter, dat voel je. Er hangt een rare soort sfeer als Feyenoord op Het Kasteel komt. Spartanen zijn altijd weer blij als deze dag achter de rug is."

"We hebben 33 van de 55 edities van Sparta-Feyenoord verloren, dat is veel te veel", vervolgt Van Os. "Het is je aartsrivaal, en je krijgt ook nog eens heel vaak op je reet. Spartanen hebben gewoon weinig met Feyenoord, maar worden wel vaak omringd door mensen van die club. Het is een beetje to much."

Kei- en keihard gewerkt

Waar het resultaat pijn opleverde, was het spel van Sparta tegen de aartsrivaal wél bemoedigend. "Geen reden om te treuren, we hebben een goed Sparta gezien", vindt Slotboom. Van Os vult aan: "Je moet de spelers beoordelen naar hun kwaliteiten. Sparta heeft gisteren kei- en keihard gewerkt. Dat bracht ze in Eindhoven tot de 85ste minuut en tegen Feyenoord tot de blessuretijd. We tikten ook een aantal keer goed onder de druk van Feyenoord uit. Ik vond ons gedisciplineerd heel goed spelen. Til, Sinisterra en Linssen, toch de smaakmakers van Feyenoord, heb ik niet gezien hoor."

"Er wordt geknokt, dat doet je goed, zeker in zo'n derby", vertelt Slotboom. "Want de laatste derby die echt pijn deed was de 0-7, nou daarin werd niet geknokt. Maar het blijft toch klote..."

