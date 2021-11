Voetbalclub Leonidas stopt, leden vrij om andere club te kiezen

Na 112 jaar is voorlopig een einde gekomen aan de activiteiten van de Rotterdamse voetbalclub RKSV Leonidas. De club houdt op met het spelen van voetbalwedstrijden. Ook is de vereniging vanaf maandag niet langer de bespeler van het complex aan het Erasmuspad. Dat hebben Leonidas en de gemeente Rotterdam bekendgemaakt.

Het vertrek van het complex is de uitkomst van een langdurig traject tussen beide partijen. "Over de inhoud maken we nu nog niets bekend. Maar het klopt dat de schuld die we bij de gemeente hadden, is verrekend. Hoe hoog het bedrag is, maken we niet kenbaar", zegt voorzitter Bart Kreft.

"Het is een moeilijk besluit, maar we konden niet verder", vervolgt de oud-prof. "We hebben nog niet besloten wat we met de club gaan doen. De leden, zo is afgesproken met de KNVB, zijn vrij om over te schrijven naar een andere vereniging."

Leonidas telde nog tweehonderd leden. De club speelde sinds 1964 op het complex in Schiebroek. Een paar maanden geleden maakte de gemeente al bekend dat het de club van het complex wilde verwijderen.

De vereniging speelde tot vorig seizoen nog met het eerste elftal in de hoofdklasse van het zondagvoetbal. De club had ook een zaterdagtak. De jeugdafdeling maakte zich na een verschil van inzicht los van Leonidas en ging verder als FC Banlieu. Die club woont nu nog in bij Zestienhoven en AGE-GGK. Mogelijk dat de vereniging verhuist naar het Erasmuspad.

Ook Steeds Hooger vertrekt mogelijk naar het complex. De club speelt nu nog aan de Kanaalweg. De vereniging is te groot geworden voor dat terrein en de gemeente heeft de club al eerder de locatie aan het Erasmuspad aangeboden.