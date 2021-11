Excelsior-directeur Daan Bovenberg baalt van 'ontgroeningsritueel' tijdens ontregeld duel met FC Eindhoven

Ook gingen twee jonge toeschouwers midden op het veld stoeien toen beide teams tijdelijk de kleedkamers hadden opgezocht. De schuld ligt volgens Bovenberg bij het Rotterdamsch Studenten Corps (R.S.C). "Dat was een geintje van die studentenvereniging, een soort ontgroeningsritueel. Het zijn geen supporters uit onze vaste fanbase. Dus ik wil wel nadrukkelijk achter onze fans staan."

Ook de bekertjes met bier die op het veld werden gegooid kwamen volgens Bovenberg van het R.S.C. "Die mensen gaan wij hard straffen, met stadionverboden. Een paar individuen heeft ons in een vervelend pakket gebracht. Dit is niet waar Excelsior voor staat en eigenlijk wil ik er ook niet te veel aandacht aan besteden."

Het is niet de eerste keer dat studenten van het R.S.C Excelsior in verlegenheid brengen. Twee jaar geleden gebeurde exact hetzelfde in de rust van Excelsior - Almere City FC met twee toeschouwers. Eén van hen moest het al vluchtend op de tribunes zelfs bekopen met enkele rake klappen. "Het komt nu weer vanuit diezelfde hoek", laat Bovenberg weten.

Onderscheid

"Ik vind wel dat we onderscheid moeten maken tussen de incidenten die de laatste weken plaatsvinden op en rond de voetbalvelden. De situatie bij ons is op geen enkele manier te omschrijven als gevaarlijk, de veiligheid was nooit in het geding."

Dat scheidsrechter Vos het duel met FC Eindhoven stillegde begrijpt Bovenberg niet. "Er is onduidelijk gecommuniceerd wat er aan de hand was”, legt de directeur van Excelsior uit. "Daardoor hebben wij ook de verkeerde boodschap omgeroepen. Wij betreuren dit en gaan het ook intern evalueren. Onze fans balen er ook van. Ik heb zelf een deel van de wedstrijd tegen FC Eindhoven in het vak met de fanatieke aanhang gestaan."

Bovenberg heeft geprobeerd contact te zoeken met het R.S.C. "Maar vooralsnog krijgen wij geen gehoor. We laten het hier niet bij zitten."

Rijnmond heeft ook, zonder succes, geprobeerd een reactie te krijgen van het Rotterdamsch Studenten Corps.