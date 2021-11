Organisatie woonprotest verbijsterd over dronebeelden politiegeweld: ‘Dit bewijst niets’

De politie Rotterdam heeft maandag dronebeelden gepubliceerd van het woonprotest op 17 oktober. Tijdens de demonstratie kwam de politie op de Erasmusbrug in actie. Van deze inzet werden meerdere beelden gemaakt en verspreid via social media, wat voor veel kritiek zorgde. Politiechef Fred Westerbeke laat weten dat deze beelden geen compleet beeld liet zien van de situatie. Volgens de organisatie van het woonprotest bewijst het niets.

"Klakkeloos deze beelden als 'compleet' aannemen is onterecht en toont weinig blijk van respect", zegt Westerbeke over de beelden die massaal verschenen op social media. De politie heeft dronebeelden online gezet om te laten zien waar het geweld volgens de politie begon. "Dat is ongebruikelijk, maar de maat is vol", zegt Westerbeke. Volgens hem is goed te zien dat een aantal demonstranten de politie provoceerde.

De demonstratieve tocht begon op het Afrikaanderplein en ging onder meer via de Leuvehaven naar de Blaak. Veertig tot vijftig demonstranten gedroegen zich volgens de politiechef opvallend. Ze hadden bivakmutsen op en droegen ook andere gezichtsbedekkende kleding. "Ze hielden zich apart van de rest van de demonstranten en scandeerden anti-politieleuzen. Alles wees erop dat de groep niet uit was op een verder vreedzaam verloop van de demonstratie", zegt Westerbeke.

Bij de Erasmusbrug ging het mis. De groep werd ingesloten door de politie en in een speciale tram afgevoerd. Er zijn acht betogers opgepakt voor onder meer opruiing en verboden wapenbezit. "Ik vind het van groot belang dat het demonstratierecht in Nederland, en dus ook in Rotterdam, in vrijheid uitgeoefend kan worden", zegt Westerbeke. 'Waar ik minder voorstander van ben, is om na zo'n demonstratie je primaire reactie te ventileren zonder je goed in te lezen of vragen te stellen. Dat is ongepast. Zeker bij politici en media." Hij hoopt met de dronebeelden te laten zien wat er precies is gebeurd.

'Bizar signaal'

Sander van der Kraan van het woonprotest noemt het online zetten van de dronebeelden een 'bizar signaal'. "Ik denk dat de politie met het delen van de video zichzelf wil indekken", zegt Van der Kraan. "Het is ironisch dat de politie een selectie van beelden achter elkaar plakt en laat zien. Wat ons betreft bewijst het niets", reageert hij. Van der Kraan gelooft dat de politie het sentiment hiermee probeert te beïnvloeden. "Westerbeke doet niet aan zelfreflectie en valt in zijn verhaal de media en politici aan. Wij zijn hier echt verbijsterd over. Dit vinden we een bizar signaal. Demonstreren wordt ons dan ook moeilijk gemaakt."

Komende woensdag en donderdag zal er op het Stadhuisplein gedemonstreerd worden tegen politiegeweld.