RIVM: 606 nieuwe coronabesmettingen, drie ziekenhuisopnames en twee doden in de regio

De afgelopen 24 uur zijn er 606 nieuwe besmettingen geregistreerd in de regio Rijnmond. Verder zijn er sinds gisteren drie regiogenoten opgenomen in het ziekenhuis en zijn er twee personen overleden.

Het cijfer van maandag ligt iets lager dan de afgelopen dagen, maar gemiddeld stijgt het aantal gevallen in de regio. Op zondag werden er nog 910 nieuwe besmettingen gemeld. Een dag daarvoor, op zaterdag, ging het om 658 nieuwe besmettingen. Op vrijdag waren het er 862.

Landelijke cijfers

Landelijk zijn er 7744 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 452 minder dan gisteren. Ook landelijk stijgt het aantal positieve coronatests; in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 7429 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 41 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

In de ziekenhuizen nam de bezetting opnieuw toe. Er liggen nu 1212 mensen met corona in het ziekenhuis (zondag: 1122), van wie 236 op de IC (zondag: 220), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dit is het hoogste aantal sinds begin juni.

Bij het RIVM werden 12 overleden covid-patiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 15 doden per dag, tegen 10 doden per dag een week eerder.

Nieuwe maatregelen

Op dinsdagavond geven demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge een persconferentie over de nieuwe maatregelen. Volgens de NOS wordt het coronatoegangsbewijs uitgebreid naar meer sectoren. Zo zal vanaf vrijdag de coronapas verplicht worden in sportscholen, zwembaden en op doorstroomlocaties zoals musea, pretparken en dierentuinen.

Daarnaast keert de mondkapjesplicht terug. In binnenruimtes zoals gemeentehuizen en bibliotheken moeten bezoekers weer een mondkapje dragen. Ook bij contactberoepen zoals kappers moeten klanten weer een mondkapje dragen. De kans is volgens bronnen groot dat mondkapjes ook weer verplicht worden in winkels, maar een definitief besluit daarover wordt morgen pas verwacht.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 10 - 3493

Albrandswaard: 10 - 3758

Barendrecht: 20 - 7026

Brielle: 3 - 2007

Capelle aan den IJssel: 21 - 9894

Dordrecht: 35 - 17129

Goeree-Overflakkee: 16 - 5946

Gorinchem: 20 - 5200

Hardinxveld-Giessendam: 15 - 3461

Hellevoetsluis: 17 - 4537

Hendrik-Ido-Ambacht: 17 - 4587

Hoeksche Waard: 45 - 10754

Krimpen aan den IJssel: 12 - 4407

Lansingerland: 41 - 8485

Maassluis: 15 - 4396

Molenlanden: 38 - 7306

Nissewaard: 12 - 10947

Papendrecht: 12 - 4283

Ridderkerk: 14 - 7166

Rotterdam: 158 - 103239

Schiedam: 17 - 11487

Sliedrecht: 16 - 4267

Vlaardingen: 20 - 10680

Westvoorne: 0 - 1441

Zwijndrecht: 22 - 6458

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. De cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op de ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.