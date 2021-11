Rotterdamse bedrijven zien niet veel in QR-codes voor werknemers: 'Je houdt het virus niet tegen'

In Italië doen ze het al: werknemers vragen naar hun corona-inentingsbewijs. Met de persconferentie van dinsdagavond in het vizier, wordt over deze maatregel ook in Nederland gebrainstormd. Hoe zit het met bedrijven in de regio Rijnmond? De redactie maakte een rondgang langs enkele bedrijven in verschillende sectoren.

De locatie Posthumalaan van de Hogeschool Inholland heeft dagelijks gemiddeld zevenhonderd studenten en medewerkers over de vloer. Locatiedirecteur Nahied Rezwani: "Wij vragen niet actief naar een QR code, maar we motiveren medewerkers en studenten om zich alsnog te laten vaccineren. Er zijn vier bijeenkomsten geweest met de GGD waarbij mensen zich konden laten prikken. Opleggen willen we niet, maar motiveren en faciliteren wel. Dat heeft gewerkt, want 320 mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich alsnog te laten prikken."

Haken en ogen

Toch zou de locatiedirecteur er positief tegenover staan als medewerkers en studenten een QR-code moeten laten zien bij binnenkomst. Omdat het om gezondheid gaat, vindt ze het een geoorloofd middel. Maar ze ziet ook veel haken en ogen. "Als je het verplicht maakt, komen de ongevaccineerden mensen die geen corona misschien niet opdagen. En hoe ga je dat controleren? Op sommige dagen hebben we een paar duizend studenten binnen." Rezwani ziet meer heil in een vaste samenwerking met de GGD die op een vaste dag in de week komt prikken op de locatie.

R-waarden

Bij DSW wordt aan medewerkers ook niet gevraagd naar hun QR-code. De zorgverzekeraar (700 medewerkers) volgt de richtlijnen van de overheid. Bestuursvoorzitter Aad de Groot ziet geen voordelen in het scannen van QR-codes bij de ingang. "De R-waarden van mensen die gevaccineerd zijn en die niet gevaccineerd zijn, liggen niet meer zo ver uit elkaar. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken." De Groot ziet meer in het volhouden van de basisregels als 1,5 meter afstand houden. "Dat doen wij hier op kantoor en we houden ook nog steeds de looplijnen aan."

Bij de zorgverzekeraar wordt nog veel thuis gewerkt. Van de zevenhonderd werknemers werkt gemiddeld 40 procent van de tijd thuis. En tien procent werkt volledig thuis (om allerlei redenen). “Maar ook al ga je aan de poort QR-codes scannen, je houdt het virus niet tegen”, aldus de bestuursvoorzitter.

Van de 55 maar 2 of 3 niet gevaccineerd

Horeca- en schoonmaakbedrijven kunnen niet eisen dat hun personeel thuis werkt als ze ongevaccineerd zijn. Het werk vereist nu eenmaal fysieke aanwezigheid. Dan zou het scannen van QR-codes een efficiënte maatregel kùnnen zijn. Toch zien die bedrijven er weinig in.

"We vragen niet aan onze werknemers of ze gevaccineerd zijn, maar we weten wel wie geprikt is en wie niet. Van de 55 werknemers zijn er maar 2 of 3 ongevaccineerd." Alex Verburg is eigenaar van een drie horecazaken in Dordrecht en Rotterdam en heeft 55 mensen in dienst. Hij maakt zich geen zorgen, omdat de ongevaccineerden in zijn bedrijf zich heel verantwoordelijk gedragen. “Ze letten goed op hun gezondheid.”

In de schoonmaakbranche kan ook niet aan ongevaccineerde medewerkers gevraagd gevraagd om worden thuis te werken; ze werken immers altijd op locatie. De eigenares van een schoonmaakbedrijf in Rotterdam die anoniem wil blijven: "Ik vind het heel lastig, het ligt zo gevoelig. Ik vraag niet aan mijn medewerkers of ze wel of niet gevaccineerd zijn, want dat mag wettelijk niet. Maar we weten het wel van alle werknemers. Iedereen neemt dag vrij om zich te laten vaccineren en voelt zich de dag erna een beetje brak, dus je weet het gewoon. Maar we respecteren het van elkaar, je laat elkaar in zijn waarde." Zodra de overheid bepaalt dat een QR-code wordt gevraagd van werknemers, zal ze er in meegaan.