De Zesdaagse Rotterdam: van rijden in sigarettenrook en muziek van Doe Maar tot topsport en snelheidsduivels

“Ik weet het nog goed. Er werd destijds nog volop gerookt, ook op de tribunes tijdens de Zesdaagse", zegt voormalig tourwinnaar Jan Janssen. ''Je zag daardoor de andere kant van de baan niet. Je fietste letterlijk een rookwolk in. Dat is hoe ik me de Zesdaagse het best herinner.''

De ervaring van Janssen is een van de talloze verhalen die er te vertellen valt rondom het evenement. Sinds 1936 één van de paradepaardjes van Rotterdam, al was de Zesdaagse tweemaal voor langere tijd weg. “We zijn één van de grootste wielerevenementen van Europa. Ahoy blijft magisch”, vindt oud-renner Peter Schep, die sinds 2015 samen met Michael Zijlaard als wedstrijdleider de Zesdaagse organiseert.

Weergaloze koppelkoers

Altijd knokte de Zesdaagse zich er bovenop, als het jarenlang niet meer werd georganiseerd. De eerste keer in 1968, de tweede keer in 2005. Het verlangen naar een weergaloze koppelkoers of een fraaie rit achter een derny in Ahoy, zit diep bij velen. Al 38 edities lang. En juist daarom leeft de Zesdaagse 85 jaar na de eerste editie nog.

Ooit begon het op 6 november 1936. In de jaren daarvoor pronkt Amsterdam al met zijn Zesdaagse, maar heeft Rotterdam die nog niet. En dat terwijl er al meerdere wielerbanen in de stad liggen, zoals Woudestein, Alexander en Kromme Zandweg. Maar de allereerste Zesdaagse wordt gehouden in de Nenijtohal in Rotterdam, op een speciaal aangelegde wielerbaan.

Bekijk hier de beelden van de allereerste Zesdaagse van Rotterdam, in 1936. Tekst gaat verder onder de video.

Het startschot van de Zesdaagse wordt gegeven door Rie Mastenbroek, die in hetzelfde jaar drie gouden zwemmedailles wint op de Olympische Spelen in Berlijn. En de Zesdaagse, waar 26 renners aan beginnen, wordt gewonnen door de Kanonbal Cor Wals en de Slingerplant Jan Pijnenburg. Vijfduizend uitzinnige toeschouwers schreeuwen de twee naar de zege. De eerste Zesdaagse van Rotterdam is een groot succes.

Dood

Dat is de editie een maand of drie later niet. In die tijd is Rotterdam bepaald geen stad waar de mensen in rijkdom leven. De tweede Zesdaagse komt te snel na het eerste, wel succesvolle evenement. De tribunes blijven akelig leeg en de Zesdaagse is dood voor het ooit springlevend is geweest. En dus gaat de stekker er snel uit.

Een periode van 31 (!) jaar zonder Zesdaagse volgt, tot hij in 1968 terugkeert. Meteen wordt die editie, gehouden in de Energiehal, gewonnen door een groots koppel. Patrick Sercu en Peter Post, rijdend met de rood-witte Sparta-kleuren om de schouders, zegevieren. Maar pas drie jaar later worden de bouwstenen gelegd voor de Zesdaagse van tegenwoordig. Letterlijk. Rotterdammer Jos van der Vegt weet het nog goed.

De vorm van Ahoy is bepaald door de Zesdaagse. Zonder de Zesdaagse was Ahoy er waarschijnlijk niet geweest Oud-wielrenner en tourwinnaar Jan Janssen

“Ik zat tegenover het Zuiderpark in Rotterdam op school, toen ik op die plek opeens een iconisch Rotterdams gebouw zag oprijzen. Ik had geen idee waarvoor het bedoeld was. Maar ik keek er dagelijks naar. Het fascineerde me”, zegt Van der Vegt.

Het blijkt de bouw van Sportpaleis Ahoy, waarvan de oud-bestuurder van Feyenoord uiteindelijk directeur wordt. Maar in die jaren daarvoor moet de iconische Rotterdamse hal nog van de grond komen. Pas op 15 januari 1971 volgt de officiële opening van Ahoy. Het eerste evenement in het sportpaleis? De Zesdaagse van Rotterdam.

Van der Vegt: “De tribunes van Ahoy zijn gebouwd rondom de vorm van een wielerbaan, speciaal voor de Zesdaagse. De vorm van Ahoy is bepaald door de Zesdaagse. Zonder de Zesdaagse was Ahoy er waarschijnlijk niet geweest.”

Johan Cruijff

Het blijkt het fundament van de band tussen de Zesdaagse en Ahoy, die anno 2021 nog altijd sterk is. Iemand die betrokken is bij de eerste edities in Ahoy, is Peter Bonthuis. Samen met Post is hij vanaf 1973 wedstrijdleider. “De Zesdaagse Rotterdam was in die tijd een van de grootste sportevenementen van Nederland. Iedereen wilde erbij zijn, van Johan Cruijff tot de Feyenoord-selectie. Zo’n beetje iedere bekende Nederlander is bij de Zesdaagse van Rotterdam geweest”, zegt Bonthuis.

In die jaren slagen Bonthuis en Post erin om grote renners naar Ahoy te halen. Onder anderen Joop Zoetemelk, Bernard Hinault, Eddy Merckx en Jan Raas rijden rondjes in Ahoy. En ook tourwinnaar Jan Janssen meldt zich aan de start in Rotterdam. De renner uit Nootdorp doet in zowel 1972 als 1973 mee.

Tekst gaat verder onder de foto.

Prins Claus feliciteert de winnaar van een rit tijdens de openingsavond van Ahoy, op 15 januari 1971 | Foto: Archieffoto

Janssen: “Voor mij was het heerlijk om de Zesdaagse van Rotterdam te fietsen. Ik kon me optimaal voorbereiden op het wegseizoen en kreeg daar een leuk zakcentje voor. Ik was tourwinnaar en wereldkampioen op dat moment. Dan sta je in de onderhandelingen met 1-0 voor. Hoeveel ik ervoor kreeg? Duizend gulden per dag. Die haalde ik dan iedere dag na afloop bij de kassa op. Dat was lekker verdienen.”

Het draait in die tijd vooral om plezier en entertainment. En om het strikken van wegrenners van naam. “Daardoor was het soms een beetje een circus. Als er een grote wegrenner naar Ahoy kwam, was het de bedoeling dat hij zou winnen. En dus lieten wat kleine renners de grote jongens winnen”, zegt Janssen.

Lee Towers en Doe Maar

In die tijd komt het spektakel vooral van factoren buiten de baan. Optredens zijn minstens zo belangrijk. Bonthuis: “Die optredens maakte het wat mij betreft mooi. Wij wilden de mensen vertier brengen, echt een dag of avond uit. En dat deden we door artiesten naar Ahoy te laten komen. We hebben bijvoorbeeld een keer Doe Maar gehad en eens Lee Towers en André Hazes op één avond. Dát wilden de mensen zien.”

Tot ver in de jaren tachtig komen grote aantallen bezoekers naar Ahoy. Maar de laatste jaren van dat decennium is langzaam een daling zichtbaar. In 1988 komen slechts 19.000 betalende toeschouwers naar de Zesdaagse van Rotterdam. Concerten trekken veel meer bekijks. En dus besluit Ahoy een andere koers te varen.

“Het bleek voor Ahoy commercieel gezien interessanter om de baan, die er permanent lag, te verwijderen. Daardoor konden ze meer mensen kwijt bij concerten of andere evenementen. Van sportpaleis naar poppaleis, dus. De wielerbaan lag in de weg”, vertelt Bonthuis.

Tekst gaat verder onder de foto.

Peter Bonthuis en Lee Towers | Foto: Rijnmond

Geruchten dat Ahoy het destijds verloor van de Zesdaagse van Amsterdam, drukt Bonthuis de kop in. “Onzin, Amsterdam mocht niet eens in onze schaduw staan. Dit was echt een commerciële beslissing, ook omdat de Rotterdamse Zesdaagse steeds minder bezoekers trok.”

Jarenlang vindt er geen Zesdaagse plaats. In de tussentijd wordt Van der Vegt directeur van Ahoy. In 1996, als opvolger van Wim Schipper. Plots begint de Zesdaagse weer te leven, al duurt het negen jaar voordat het wielerevenement daadwerkelijk terugkomt.

“Meteen vanaf het moment dat ik directeur werd vroegen mensen me ernaar. Toen dacht ik: we moeten dit eigenlijk gewoon doen. Maar er kwam behoorlijk wat bij kijken qua organisatie. En er was nog een probleem: hoe organiseer je een Zesdaagse als je geen wielerbaan meer hebt?”, vraagt Van der Vegt zich af.

Ontbrekende puzzelstukje

Het antwoord laat zich raden: er moet een baan komen. Alleen is een permanente baan in Ahoy niet realistisch, door alle andere evenementen die er plaatsvinden. "En dus moesten we iets anders doen. Het werd een demontabele baan. Dat was voor ons eigenlijk het ontbrekende puzzelstukje.”

In die jaren wordt bekend dat Rotterdam in 2005 de sporthoofdstad van Europa is. Eén en één is twee, denkt Van der Vegt. “De gemeente had daarvoor speciaal een potje vrijgemaakt en betaalde de helft van de baan. Gelukkig maar, want die kostte zeven ton. Dat konden wij als Ahoy niet zomaar ophoesten. Maar zo lukte het uiteindelijk.”

Sindsdien is het jaarlijks spektakel in Ahoy, van het afscheid van Leontien van Moorsel in 2005 tot de bijzondere eindzeges van Niki Terpstra. En nog steeds zijn er onder meer de koppelkoers, de race achter de derny en de afvalkoers, allemaal koersen die er in de jaren zeventig al waren en nooit verdwenen.

Bekende wegrenners

Verder zijn er vooral verschillen tussen de periode van de Zesdaagse in de jaren zeventig en tachtig en de periode sinds 2005. Natuurlijk de verschillende hoofdsponsors die de Zesdaagse had (onder meer Rabobank en Staatsloterij, tegenwoordig Wooning), Maar vooral ook het feit dat (bij het grote publiek) bekende wegrenners eigenlijk niet meer naar Ahoy komen.

“Natuurlijk is dat jammer, maar in het verleden ging het om andere bedragen. Wij kunnen die gasten nu niet meer betalen. Ze hebben betere contracten bij hun ploeg dan toen. Daarom willen ploegen niet het risico nemen dat een renner valt of geblesseerd raakt”, zegt Michael Zijlaard.

Ik krijg ieder jaar weer kippenvel als ik de baan zie liggen Michael Zijlaard

Schep: “Er zijn steeds meer renners met specifieke kwaliteiten. Als je vroeger hard kon fietsen op de weg, kon je ook winnen op de baan. Nu is dat heel anders. Je moet specifieke kwaliteiten hebben voor de baan. Anders kom je er niet meer aan te pas."

Pure topsport

En dan is er ook nog het feit dat het spektakel anno 2021 óp de baan plaatsvindt, in plaats van erbuiten. Waar het in de jaren zeventig en tachtig destijds gebruikelijk was om grote artiesten uit te nodigen, draait de Zesdaagse tegenwoordig meer dan ooit om topsport.

Schep: “Dat is voor ons het belangrijkste. Mensen moeten niet voor het entertainment maar voor het wielrennen komen. Natuurlijk is het fijn als het gezellig is, maar daarvoor hoeft een zanger van mij niet twaalf liedjes van zijn nieuwste cd te komen zingen. De sfeer moet komen vanaf de wielerbaan. Als je spektakel ziet op de baan, smaakt je biertje automatisch net iets lekkerder.”

Vrienden van Amstel

Zijlaard, de zoon van de van de derny bekende Joop Zijlaard, is het daarmee eens. “Ik vind dat je de renners tekort doet als je zegt dat het bij de Zesdaagse om entertainment draait. Die gasten fietsen soms 70 kilometer per uur. Dat is pure topsport. Als mensen dat niet leuk vinden, kunnen ze net zo goed thuisblijven. Voor muziek moet je naar De Vrienden van Amstel gaan en niet bij de Zesdaagse komen kijken.”

Vanuit het rennersveld zelf kunnen Schep en Zijlaard in ieder geval op goedkeuring rekenen. Niet voor niets komt Niki Terpstra, winnaar van Parijs-Roubaix en de Ronde van de Vlaanderen, jaarlijks naar Rotterdam. En ook wegrenner Dylan van Baarle doet tweemaal mee.

Tekst gaat verder onder de foto.

Wim Stroetinga (rechts) en Dylan van Baarle tijdens de Zesdaagse in 2017 | Foto: Orange Pictures

“Het is geweldig om in Ahoy te rijden. Vroeger ging ik met vrienden en familie bij de Zesdaagse kijken. Toen keek ik op tegen een koppel als Robert Slippens en Danny Stam”, zegt Van Baarle.

“Zelf ben ik een keer derde geworden, in een koppel met Wim Stroetinga. Toen pakten we in de laatste koppelkoers de derde plek. Iedereen stond op de banken en was uitzinnig. Dat gaf een enorme kick. De Zesdaagse Rotterdam blijft speciaal. Dit jaar kan ik er niet bij zijn, maar ik weet zeker dat ik terugkeer in Ahoy.”

Liefde

Bij iedereen die over de Rotterdamse Zesdaagse praat, klinkt een warme, onderliggende toon van liefde. Dat zal tijdens de editie van 2021, die begint op 7 december, niet minder zijn. Zijlaard kan niet wachten. “Wij hebben de allermooiste wielerbaan van Europa en Ahoy heeft een prachtige historie. Ik krijg ieder jaar weer kippenvel als ik de baan zie liggen. Dat gevoel voor de Rotterdamse Zesdaagse gaat nooit meer weg.”

Hij krijgt bijval van Van der Vegt. “De Zesdaagse van Rotterdam is geweldig. Ik heb ze vrijwel allemaal bezocht sinds 1968 en maak er altijd plek voor vrij in mijn agenda. En dat zal ik voor altijd blijven doen.”