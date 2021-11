Internist Erasmus MC: 'Laatste dagen volledig gevaccineerde senioren opgenomen die gezond waren'

In het Erasmus MC is het overgrote deel van de coronapatiënten niet gevaccineerd, vertelt Peeters. Op de verpleegafdeling is 75 tot 80 procent van de patiënten ongevaccineerd, op de intensive care gaat het om 90 procent.

Toch ligger er ook patiënten in het ziekenhuis die wel gevaccineerd zijn. "Een deel van de mensen heeft ondanks de vaccinatie onvoldoende weerstand", legt de internist uit. "Dat zijn vaak mensen met een immuunstoornis of mensen die vanwege een eerdere transplantatie medicijnen slikken die het immuunsysteem onderdrukken. Ook voor die mensen moeten we ons aan de maatregelen houden."

Andere opgenomen coronapatiënten zijn gevaccineerde senioren die voor de besmettingen gezond waren. "De laatste tien dagen zien we dat we een aantal ouderen opgenomen hebben gekregen die wel volledig gevaccineerd zijn en voor de coronabesmetting helemaal gezond waren. Voor die groep zou het belangrijk zijn om dat boostervaccin te gaan geven. Dat is tenslotte ook de groep die het langst geleden het vaccin heeft gekregen."

'Hoop dat maatregelen effect hebben'

Dat het aantal besmettingen opnieuw toeneemt, is volgens de internist niet helemaal een verrassing. "Er waren natuurlijk meerdere scenario's en er bestond wel degelijk angst dat we toch weer opnieuw een toename zouden zien in de besmettingen, maar dat dit zo hard zou gaan had ik toch niet helemaal verwacht."

In het Erasmus MC heerst volgens Peeters hetzelfde gevoel als in de rest van het land. "Iedereen baalt dat we toch weer in een nieuwe golf zitten. Daarnaast zijn er ook wel zorgen omdat het heel hard gaat. Je hoopt dan ook dat de maatregelen die worden afgekondigd daadwerkelijk effect zullen hebben."

Voorlichting over vaccin

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken heeft Peeters eerder een campagne opgezet om op markten voorlichting te geven en vaccinaties aan te bieden. "Iedere week staan wij daar nog met vrijwilligers. De laatste vijf weken stonden we op het Visserijplein in Delfshaven en waren er toch nog achthonderd mensen die zich na een gesprek lieten vaccineren. Daar zit nog steeds winst in."

Een andere manier om Nederlanders voor te lichten is iemand te verwijzen naar een deskundige die ze vertrouwen. "Ik wil daarom ook een oproep doen: op het moment dat je twijfelt, benader je arts en stel je vragen. Heel vaak kunnen wij toch bepaalde angsten wegnemen."