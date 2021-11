Al twee maanden geen daglicht door megagroot reclamedoek: "Het maakt me depressief, je voelt je een gevangene"

De steigers die ze al bijna 2 maanden voor haar raam heeft staan, zijn omkleed met een megagroot reclamedoek. Daardoor kan ze overdag niet naar buiten kijken en komt er weinig licht naar binnen. ’s Avonds is het doek met schijnwerpers aangelicht en straalt er fel licht in haar woonkamer. "Je voelt je een gevangene, ik ben er bijna in gaan snijden om een raampje te maken."

Al begin september vermoedden bewoners van het appartementencomplex dat er iets niet in de haak was toen er steigers neer werden gezet, vertelt Nathalie. "Er ging al heel snel een belletje rinkelen van: er klopt hier iets niet. Dat maakt me al weken erg boos. We worden erg voor de gek gehouden."

Vreemd

Volgens verhuurder VP&A zijn de steigers gebouwd om werkzaamheden aan de gevel uit te voeren. "Dat is dus niet gebeurd. Vier jaar geleden zijn er ook al gevelwerkzaamheden uitgevoerd", zegt de 32-jarige bewoner Reyndert. “Wij vonden het erg vreemd dat het nu weer nodig zou zijn. Toen we vroegen wat voor werkzaamheden nodig zouden zijn, kregen we daar geen antwoord op. We vonden ook het al vreemd dat er geen werklui kwam opdagen maar wel doeken werden opgehangen. Inmiddels is al het derde reclamedoek opgehangen en wordt er nog steeds niet gewerkt."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Uitzicht vanuit het woonkamerraam van Nathalie | Foto: Rijnmond

Gemoedstoestand

"Ja dat eerste doek was die reclame met Snoop Dogg, die keek je zo in je gezicht aan", zegt Nathalie die door het doek naar het Binnenwegplein probeert te kijken." Ik word depressief van dat doek. Je gemoedstoestand gaat naar beneden. Je wordt minder creatief, minder productief. Ik moet gewoon naar buiten om een boterham te eten want het is gewoon niet fijn om in het donker te zitten. Het is gewoon niet te doen, geen leven zo."

Als werkende alleenstaande moeder ziet Nathalie ook de gevolgen voor haar 9-jarige dochter. "Door de lampen die 's avonds tot 22.00 uur naar binnen schijnen kan ze niet in haar slaapkamer slapen. Dus slaapt ze vaak bij mij in bed."

(Tekst gaat verder onder de foto)

s Avonds wordt het megareclamedoek aangelicht | Foto: Rijnmond

Nadat bewoners zijn gaan klagen werd door de verhuurder een eenmalige compensatie van 500 euro aangeboden. "Die heb ik geweigerd", zegt Nathalie. "Toen wisten we ook nog niet dat het 99 duizend euro kost om hier twee weken te adverteren", zegt Reyndert. "Dat heb ik gewoon netjes gevraagd aan Blow Up Media", vertelt Nathalie.

"Ik vind het erg onrechtvaardig dat er mensen veel geld verdienen ten koste van het woongenot van huurders. Dit bedrijf heeft dit trucje al eens eerder geflikt in Amsterdam", zegt Reyndert. "Daar heeft stadsdeel Zuid dit soort reclames verboden."

In een reactie laat verhuurder VP&A weten dat er gevelwerkzaamheden uitgevoerd moesten worden. "Helaas heeft de aannemer ons laten zitten. De stelling wordt met het reclamedoek 16 november 2021 verwijderd."

Vechten

Dat is Nathalie niet snel genoeg, ze wil direct actie van de verhuurder. "Je hebt geen aannemer, haal het dan lekker weg. Je hebt je geld verdiend, haal het weg. Ik ben er al depressief van, ik ga niet tot de 16e in het donker zitten. Ik ga er voor vechten. Het doek moet zo snel mogelijk weg."

Reyndert is blij met aankondiging dat het doek weggaat, maar is kritisch. “We willen voorkomen dat het in de toekomst nog een keer gebeurt. Dat verhuurders steigers neerzetten en doen alsof ze iemand inhuren. En dan flink cashen." Hij vindt dat de gemeente er beter op moet letten bij het afgeven van een vergunning die nodig is om een steiger neer te zetten.

Politieke partij Denk heeft het Rotterdamse gemeentebestuur schriftelijke vragen gesteld over het mega-reclamedoek.