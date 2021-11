Het weer van vandaag: af en toe regen

Vandaag is het bewolkt en vanochtend gaat het vanuit het zuidwesten af en toe regen. Met een middagtemperatuur van slechts 10 graden is het aan de koude kant. In de loop van de middag wordt het droger, maar bestaat er nog wel kans op een bui.

De wind waait matig en ruimt van zuid naar zuidwest. Vanavond en vannacht klaart het op en ontstaat er landinwaarts op uitgebreide schaal dichte mist. De temperatuur daalt naar 5 graden langs de kust en 2 graden in het oosten van de regio. Waaien doet het dan nauwelijks.

Morgen begint de dag op veel plaatsen met dichte mist. De mist zal in de loop van de ochtend verdwijnen. Verder blijft het overwegend bewolkt met in de middag vanuit het noordwesten een enkele bui. De temperatuur varieert van 11 graden aan zee tot 9 graden in het oosten van de regio. De wind waait slechts zwak en komt meestal uit het noordwesten.

Vooruitzichten:

De komende dagen domineert de bewolking en valt er af en toe regen of een bui. De meeste regen valt daarbij in het kustgebied. In de middag wordt het 10 tot 12 graden. Nachtvorst wordt in onze regio voorlopig nog niet verwacht.

Gemiddelde temperatuur:

Tussen 1 en 10 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 12,0 graden en de minimumtemperatuur 6,0 graden. Er valt gemiddeld 33,2 mm neerslag.