School Rhoon slachtoffer van vuurwerkbom: 'Het raakt de kinderen als ze zien dat dit op hun school gebeurt'

Inmiddels is de grootste rommel weer opgeruimd bij De Grote Reis | Foto: Politie

Het was een vervelende verrassing, maandagmorgen voor de medewerkers en leerlingen van basisschool De Grote Reis in Rhoon. Onbekenden propten zondagavond een vuurwerkbom in of door de brievenbus. "De schade is vrij groot", zegt directeur Stefan van der Worm, die inmiddels aangifte heeft gedaan.

"Het was vrij onrustig in de omgeving", zegt Van der Worm. "Tenminste, dat hebben buurtbewoners laten weten. Er liepen vanwege Halloween meerdere groepjes jongeren buiten. Ik weet ook niet wie erachter zit, maar dit was niet fijn beginnen op zo'n dag."

Door de vuurwerkbom was de brievenbus vernield, de sponning van de deur ontzet en was telefonie en internet tijdelijk uitgeschakeld. "En omdat de kinderen veel met chromebooks werken en de schoolborden ook internetverbinding nodig hadden, was het gisteren een tijdje niet mogelijk om die spullen te gebruiken."

"Maar wat nog het meest vervelend is", gaat Van der Worm verder, "is dat de kinderen het ook zien. Er gebeurt iets op hún school. Dat raakt ze."

De Grote Reis is een katholieke school met 270 leerlingen. De school deelt een complex met een openbare en een protestant-christelijke school.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.