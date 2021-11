Rotterdamse huisarts: 'soms smeken ze om een coronavaccin, maar dan is het al te laat'

Liever vertelt hij er niet over, “want het voelt als een trap na”, zegt de Rotterdamse huisarts Matthijs van der Poel. “Maar het komt wel eens voor dat mensen die thuis zitten met mondkapje op en handschoenen aan smeken om een vaccin. Maar dan hebben ze al corona en dan is het dus te laat.”

Van der Poel is als huisarts in Rotterdam-Delfshaven al maanden bezig om iets te doen aan de lage vaccinatiegraad in de achterstandswijken. “Dagelijks zie je ook gewoon de gevallen voorbijkomen van mensen waarbij het dus te laat is.”

Op Radio Rijnmond vertelt hij het verhaal van een man van rond de dertig die bij de arts komt en corona blijkt te hebben. “Dan vraag je hem hoe het met zijn ouders gaat, want die zijn ook patiënt bij mij. Nou, dan blijken ze dus thuis te zitten en dan hebben ze ook corona. Na een dag of zeven kakken ze in en dan moeten ze alsnog naar het ziekenhuis.”

Van der Poel merkt dat veel mensen bij klachten wel een zelftest doen, maar vervolgens niet nog naar de GGD gaan. “Doe dat nou maar. Want als je dan herstelt krijg je in ieder geval een herstelbewijs en dan kan je tenminste het restaurant weer in.”

Bedreigingen

Eerder deze week werd duidelijk dat huisartsen die zich publiekelijk uitspreken voor vaccinatie steeds vaker worden bedreigd. De Volkskrant sprak drie artsen. Bij één van hen werd er zelfs een kogel afgeleverd in de praktijk. “Bij mij is het zo erg nog niet”, zegt Van der Poel die ook geregeld in de media verschijnt. “Maar het is kennelijk iets van deze tijd. Kijk naar Feyenoord. Kijk naar politici. Mensen krijgen tegenwoordig al snel bedreigingen binnen.”

“Gelukkig gaat het bij mij nog niet zover”, gaat Van der Poel verder. “Ik merk na ieder optreden dat ik negatieve mailtjes krijg of een online-review met 1 ster. Die mailtjes variëren dan van ‘ik wil je niet als huisarts’ tot aan tribunalen. Vaak met veel spelfouten.”

Ook bij zijn uitjes naar de Rotterdamse markten, waarbij mensen zonder afspraak een prik kunnen krijgen, maakt hij wel eens intimidatie mee. “Als huisarts wil je mensen van dichtbij benaderen. Maar op één van de markten kreeg ik het advies om dicht bij de voordeur te blijven, omdat er steeds vaker sprake was van agressie.”

Maatregelen

Ondanks de negatieve aandacht verschijnt Van der Poel dinsdag weer op televisie, in de aanloop naar de persconferentie over de coronamaatregelen.

Van der Poel kan zich wel vinden in de aangekondigde maatregelen, zoals de herintroductie van de mondkapjes in bepaalde gebouwen. “Ik ben afgelopen vakantie in onder meer Italië en Duitsland en daar is het heel normaal. Eigenlijk is het gek dat we het hier niet doen.”