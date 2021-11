Zesdaagse TV: ‘Rijden in Ahoy is geweldig mooi. Kippenvel!'

Dinsdag 7 december staat bij iedere wielerliefhebber rood omcirkeld in de agenda. Op die dag gaan in Ahoy dertien koppels van start, iedere avond afgewisseld met een ijzersterk sprintprogramma. Yoeri Havik start samen met Jan Willem van Schip met rugnummer 1. Havik is de winnaar van de laatste Wooning Zesdaagse. In januari 2020 deed hij dat met Wim Stroetinga als partner. Omdat de Fries inmiddels is gestopt kiest Havik nu voor Van Schip als maatje waarmee hij zijn titel wil prolongeren.

Youri Havik | Foto: Tim van Hengel

"Het voelt heel speciaal om terug te keren in Rotterdam. Ik ben de laatste winnaar en mag tussen de grote mannen mijn titel verdedigen", zegt Havik over het naderende wielerfeest. Zijn oom Danny Stam won in Ahoy maar liefst vijf keer (met Robert Slippens) en weet dus heel goed wat zijn neefje gaat meemaken: "Het is je thuis-zesdaagse. Dan staat er meer druk op de ketel dan als je in Bremen of Stuttgart rijdt. Maar je bent ook meer gemotiveerd."

Danny Stam | Foto: Tim van Hengel

Bobbie Traksel kan niet wachten tot het 7 december is. De voormalig prof en huidig Eurosport-commentator komt superlatieven te kort als hij over de Wooning Zesdaagse praat: "Rijden in Ahoy is geweldig. Kippenvel! Het publiek is fantastisch. Het is bijzonder dat Ahoy er nog staat, want soms breken ze de tent echt af. Als je de Nederlandse sprinters naar Ahoy haalt, heb je de wereldtop in huis. En een topper als Kenny de Ketele is er. Maar ook de kleine Zijlaard. Alhoewel, zo klein is Maikel niet meer. Daar gaan de mensen echt voor komen."

Bobbie Traksel | Foto: Tim van Hengel

De organisatie van de Wooning Zesdaagse presenteerde tot nu toe vier van de dertien koppels: Havik/Van Schip, Terpstra/De Ketele, Zijlaard/Pieters en Hoppezak/Heijnen. De overige negen koppels worden op 1 december in de volgende aflevering van Zesdaagse TV bekend gemaakt. Ook de Olympisch sprintkampioenen Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli zijn in Ahoy van de partij.

De Wooning Zesdaagse is in Rotterdam Ahoy van dinsdag 7 december tot en met zondag 12 december. De nieuwste aflevering van Zesdaagse TV is hier te bekijken. Op TV Rijnmond zie je ‘m woensdag om 17:30 uur met daarna ieder uur een herhaling.