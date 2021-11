EuroParcs jaar langer hoofdsponsor van Feyenoord

EuroParcs blijft in ieder geval een jaar langer de hoofdsponsor van Feyenoord. De EuroParcs Group, waaronder EuroParcs valt, lichtte de optie in het contract met Feyenoord. Daardoor blijft het tot en met juni 2023 de hoofdpartner van Feyenoord.

De EuroParcs Group is op dit moment bezig aan zijn derde seizoen als hoofdsponsor. Eerst speelde het met het merk Droomparken op het shirt, tegenwoordig met het merk EuroParcs.

Feyenoord reageert op de website bij monde van commercieel directeur Joris van Dijk verheugd op de contractverlenging. "Toen we vorig jaar onze samenwerking met een jaar verlengden hebben we daarin gelijk een optie voor nog een jaar meegenomen, gekoppeld aan een aantal doelstellingen. Het is mooi om te zien dat we deze doelstellingen samen hebben weten te realiseren. Het plezier spat van deze samenwerking af en het is voor Feyenoord natuurlijk financieel enorm belangrijk dat we dit hoofdpartnership weer hebben kunnen verlengen."