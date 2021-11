Jonge meiden dromen bij Excelsior-Feyenoord volop van carrière bij favoriete club

Niels Redert, directeur van Excelsior Vrouwen, kon zondag een glimlach niet onderdrukken. De sfeer in het goedgevulde Van Donge & De Roo Stadion, waar ook veel Feyenoord-supporters aanwezig waren, was gemoedelijk. Dat deed Redert goed. ''Het vrouwenvoetbal gaat steeds meer leven in Rotterdam, dat voel ik aan alles. En ik merk binnen Excelsior dat de vrouwentak ook steeds serieuzer wordt genomen. Dat is een fijne ontwikkeling'', zegt Redert.

In Kralingen zaten zondag volop jonge meiden die dromen van het spelen van wedstrijden in het shirt van Feyenoord of Excelsior. Zo zegt een jonge supporter dat zij er alles aan zou doen om ooit het Feyenoord-shirt te mogen dragen. En een ander groepje jongen meiden antwoordt met een volmondige 'ja' als hen wordt gevraagd of ze ooit het shirt van Excelsior willen dragen.

Sabrine Ellouzi, speelster van Excelsior Vrouwen, genoot van de sfeer in het stadion. ''We zijn heel dankbaar dat mensen speciaal voor ons komen kijken. Zo'n sfeer is echt het mooiste wat er is als voetbalster.''

Feyenoord Vrouwen won het duel met Excelsior Vrouwen zondag. Op Woudestein werd het 1-2. Door de zege staan de vrouwen van Feyenoord nu bovenaan in de eredivisie.

Bekijk hier de reportage van het duel tussen Excelsior Vrouwen en Feyenoord Vrouwen.