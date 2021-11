Hoe gaan de Rotterdamse winkels dit keer een overvolle Black Friday wél voorkomen?

Het was keihard ingrijpen vorig jaar eind november door burgemeester Aboutaleb. Vanwege de drukte in het centrum van Rotterdam, veroorzaakt door Black Friday, moesten alle winkels in het centrum van de stad kort na 20:00 uur allemaal dicht. Vakbond FNV roept nu op om dit jaar een dikke streep door Black Friday te halen. “Leer van je fouten en schrap Black Friday.”

Vakbond FNV vindt dat medewerkers van winkels niet blootgesteld moeten worden aan een gigantische drukte. “Grote winkelketens verscholen zich vorig jaar achter de kreet dat zij ‘de drukte zouden spreiden’, maar in de praktijk bleek dat uit te pakken in een wekenlange drukte in de winkels en distributiecentra”, schrijft de bond.

Dominique van Elsacker, vertegenwoordiger van de winkeliers in Rotterdam-Centrum, is al druk bezig met de voorbereidingen voor Black Friday, de dag na het Amerikaanse Thanksgiving, waarbij winkels stunten met prijzen. Dit jaar valt de dag op 26 november.

“Eigenlijk hebben we helemaal niet zoveel invloed op het hele fenomeen”, zegt Van Elsacker. “Ik zie nu al dat bepaalde merken reclame maken voor airpods met Black Friday. Hoe moeten wij daar nou tegenop boksen?”

Om de drukte te spreiden wordt er al een paar jaar gewerkt aan een soort ‘black-friday-week’. “We organiseren acties in de ochtend, werken samen met de RET, om die spreiding over vijf dagen mogelijk te maken.”

Dat ging zelfs zo ver dat Urban Department Store Rotterdam een campagne op poten had gezet waarin mensen werden opgeroepen om niet op Black Friday te komen, maar op één van de andere dagen. Maar die actie werd weer ingetrokken. “Het was toch een soort van mededeling met ‘kom winkelen’ en dat was toch onwenselijk.”

Sluiting

Is Van Elsacker dan niet bang dat mensen op 26 november alsnog massaal naar het centrum van Rotterdam komen en dat burgemeester Aboutaleb opnieuw genoodzaakt is om alle winkels te sluiten? “Het is wel spannend, maar er is geen angst."

Van Elsacker: “De winkels sluiten zorgt natuurlijk wel voor een averechts effect, omdat je meer mensen over een kortere tijdspanne moet verdelen. Natuurlijk is het opnieuw sluiten van de winkels een doemscenario. We zijn nu vijf jaar bezig om iets gezamenlijks te regelen. We doen ons best.”