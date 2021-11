Gemeente: overlastgevend reclamedoek Binnenweg is illegaal en moet direct weg

De steigers met het doek blokkeert al zeker twee maanden het zicht van de bewoners. Dat maakt de bewoners depressief, klaagden de bewoners eerder. 's Avonds staan er schijnwerpers gericht op het doek, zodat het licht naar binnen komt.

De gemeente Rotterdam laat nu weten dat het reclamedoek illegaal is. "De gemeente stuurt vanmiddag een brief en sommeert daarin de eigenaar van het doek om dit zo snel mogelijk weg te halen. Doen ze dat niet, dan volgt een last onder dwangsom."

Al twee keer vervangen

Verhuurder VP&A liet eerder weten dat de steigers nodig waren om werkzaamheden aan de gevel uit te voeren. Maar die zijn er niet geweest. In september werden de eerste reclamedoeken opgehangen. Inmiddels zijn ze al twee keer vervangen, zonder dat er werkzaamheden zijn uitgevoerd.

De verhuurder heeft de bewoners een compensatie van 500 euro aangeboden. Het bedrijf zou volgens een reclamebureau ongeveer 99 duizend euro per week verdienen met de reclamedoeken.

In een reactie aan Rijnmond heeft VP&A laten weten dat er weldegelijk gevelwerkzaamheden gepland stonden, maar dat de aannemer de verhuurder heeft laten zitten.

Uitzicht vanuit het woonkamerraam van Nathalie | Foto: Rijnmond

De situatie aan de Binnenweg leidde zelfs tot Kamervragen van PvdA-kamerlid Nijboer.