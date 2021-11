Onderweg naar Berlijn: Rijnmond Sport pakt flink uit rondom Union Berlin-Feyenoord!

In Radio Rijnmond Sport mis je uiteraard niets van de wedstrijd Union Berlin-Feyenoord, die donderdagavond om 21:00 uur in het Olympiastadion wordt gespeeld. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren in Duitsland. Zij zijn samen met verslaggever Frank Stout naar Berlijn om Feyenoord te volgen. Naar verwachting gaan ook zo'n 7 duizend Feyenoord-supporters naar de Duitse hoofdstad. In de komende dagen zitten onze mannen er bovenop.

Via ons Facebook-, Twitter en Instagram-pagina wordt je helemaal op de hoogte gehouden met alles wat er in Berlijn gebeurd. Verder hoor je het laatste Feyenoord-nieuws natuurlijk op Radio Rijnmond en ook op TV Rijnmond zie je onze reportages voorbij komen. Kortom: Rijnmond Sport ist dabei!

