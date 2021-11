Rotterdamse agenten definitief niet vervolgd voor racistische appjes

Rotterdamse agenten die racistische teksten hadden gebruikt in een WhatsApp-groep worden definitief niet vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten.

Eerder had justitie al gezegd dat de politiemensen niet voor de rechter hoefden te verschijnen. Enkele anti-racismeorganisaties waren het daar niet mee eens en waren naar het gerechtshof gestapt voor een zogeheten artikel 12-procedure.



Het hof noemt de uitlatingen in de appjes 'laakbaar' maar stelt net als justitie dat ze niet in het openbaar zijn gemaakt omdat het een besloten WhatsApp-groep was. De agenten gingen ook privé met elkaar om. "De uitlatingen zijn gedaan in een specifieke context en het gaat om privémeningen", schrijft het hof.



In de appjes werd in februari 2019 gesproken over 'pauperallochtonen', 'kutafrikanen' en 'kankervolk'. Ook werd een snerende opmerking gemaakt na de moord op de 16-jarige Hümeyra. Korpschef Westerbeke heeft daarvoor zijn excuses aangeboden aan de familie van Hümeyra.





Een van de betrokken organisaties, Radar, zegt het besluit van het hof te betreuren. "De politie heeft een belangrijke publieke en maatschappelijke functie. Daarom blijven we van mening dat de misstanden in de appgroep niet door de politie intern beoordeeld moet worden, maar door een rechter." Radar wijst ook op de grote maatschappelijke verontwaardiging over de racistische appjes.



De beslissing van het gerechtshof is hier te lezen.