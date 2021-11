Vier gewonden na woedeuitbarsting leerling op Schiedamse middelbare school

Op een middelbare school in Schiedam zijn vier mensen dinsdagmiddag gewond geraakt nadat een leerling in woede uitbarstte. De 15-jarige jongen werd heel boos, viel een docent aan en gooide met spullen door het scheikundelokaal. Uiteindelijk ging de gekalmeerde scholier vrijwillig met de politie mee.

Het incident had plaats op het Lyceum Schravenlant aan de Hugo de Grootstraat. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kreeg de leerling ruzie met de docent, waarna hij uit de les werd verwijderd. Hierna stormde de jongen de les weer in om een woordenwisseling met de leraar aan te gaan, die vervolgens uitliep op een worsteling. Toen andere leraren te hulp schoten ging de jongen met spullen gooien, waaronder flessen met scheikundige, chemische stoffen.

Gedurende de consternatie vielen vier gewonden: een van hen had een hoofdwond, twee anderen geïrriteerde ogen vanwege de chemische stoffen en een vierde persoon werd naderhand onwel op het schoolplein. Uiteindelijk lukte het de docenten en leerlingen om de scholier in het lokaal op te sluiten. De politie nam de situatie vervolgens over. "We hebben een doek onder de ramen gespannen voor het geval dat," zegt de VRR-woordvoerder. "De jongen was helemaal doorgedraaid."

Een wijkagent sprak op de jongen in door een van de gesneuvelde ramen. Zo kalmeerde hij de knul. De aangehouden jongen wordt verdacht van vernieling en mishandeling. De school heeft inmiddels aangifte gedaan.