Sportscholen de pineut door invoering coronapas: 'Er wordt ons een strop om de nek gelegd'

Voor sportschoolhouders zijn het twee onzekere jaren geweest. De meesten van hen moesten maandenlang de deuren gesloten houden. Nadat recentelijk de maatregelen werden afgeschaft en de scholen weer leden mochten ontvangen, leek er verbetering in het verschiet te liggen. Die hoop wordt nu een beetje de kop ingedrukt, stellen de sportschoolhouders.

"Er wordt ons een strop om de nek gelegd", zegt Linda Oosterbaan van Oosterbaan Gym in Rotterdam. Ze vreest voor de toekomst van haar club. "We hebben twee van deze crisissen overleeft, maar als we nog zo'n periode van een paar maanden ingaan, vrees ik het ergste. Alle reserves zijn op, maar ondertussen lopen de rekeningen gewoon door. Het wordt echt overleven."

Boetes niet voor de poes

Met name de invoering van de coronapas om binnen te komen baart Oosterbaan zorgen. De eerste leden hebben al voor de persconferentie lessen afgezegd, en ze vreest dat dat niet veel goeds betekent voor de toekomst van haar sportschool, die zo'n duizend leden heeft. "Die komen natuurlijk niet allemaal tegelijk, maar het zorgt wel voor heel wat discussie onder de leden. Gisteravond kwamen er vijftig man en ging het nog om een stuk of drie afzeggingen, maar na de persconferentie moeten we nog gaan zien hoeveel het er worden."

Linda vreest voor het voortbestaan van haar gym als de maatregelen nog maanden aanhouden | Foto: Linda Oosterbaan

Ze gaat zich wel aan de regels houden. Een andere optie heeft ze niet, legt Linda uit. "We hebben geen keuze. Het komt toch wel, en de boetes zijn niet voor de poes. Ik ga er gewoon zelf staan. We hebben gelukkig maar één ingang, dus dat scheelt. Maar met de piekuren zorgt het wel voor filevorming."

Veel klagen wil ze niet: "De horeca is nog altijd meer de Sjaak dan wij." Toch is ze kritisch over het vermeende nut van de maatregelen. "Ik heb zelfs gezien dat mensen de QR-codes online te koop aanbieden. Hoe kunnen wij dan controleren of iemand écht gevaccineerd is of een code heeft gekocht?"

Trouwe klanten weigeren

Ook Leon de Gee, eigenaar van The Fitness Lounge in Berkel en Rodenrijs, beklaagt zich over de aangekondigde maatregelen. "Ik word in een positie gebracht waarin ik niet wil zitten. Ik heb een ruim ledenbestand met daartussen toch wel een aantal mensen die niet gevaccineerd zijn. Die moet ik nu toegang gaan ontzeggen. Dat zijn trouwe klanten die gewoon drie of vier keer in de week bij ons komen sporten en waar ik daarna altijd een kopje koffie mee doe."

Het moeten weigeren van ongevaccineerde leden zonder QR-code is dan ook waar bij Leon de schoen wringt. "Bij ons is altijd iedereen welkom geweest, ongeacht achtergrond, geaardheid of huidskleur. Nu moet ik toch onderscheid gaan maken tussen mijn leden, en dat is iets wat ik niet wil."

In The Fitness Lounge van Leon is altijd iedereen welkom geweest | Foto: Leon de Gee

Alternatieven aanbieden

Tot nu toe heeft Leon altijd de bestaande maatregelen gehanteerd. Dat gaat hij nu ook doen, maar hij wil zijn ongevaccineerde leden niet laten zitten. "Het is het mij niet waard om dure boetes te betalen of de club te moeten sluiten door niet te hanteren. We willen wel alternatieven aanbieden. Ik ben zelfs bereid om mensen thuis training te geven, en desnoods om het lidmaatschap tijdelijk stop te zetten."

Hoeveel ongevaccineerde leden zijn sportschool heeft weet Leon niet. Hij vindt het lastig om nu al een inschatting te maken van de impact van de aangescherpte maatregelen. "Tijdens de eerste en tweede golf hebben we gezien dat wij een trouw ledenbestand hebben. Het gros is volgens mij wel gevaccineerd, maar ik merk aan het aantal vragen en telefoontjes dat ik krijg, dat er toch wel een hoop zijn die dat niet hebben gedaan."

Onder bevriende sportschooleigenaren merkt Leon wel wat weerstand tegen de maatregelen. Zelf ziet hij er weinig in om tegen het overheidsbeleid in te gaan. "We hebben ook veel gevaccineerde leden die dat niet willen, hoe vervelend het ook is. Wij vinden wel een creatieve manier om de ongevaccineerde mensen toch te kunnen bedienen. Ik kan heel erg stampij gaan maken, maar dan trek ik uiteindelijk aan het kortste eind", besluit hij.

Duidelijkheid blijft achterwege

Ook sportscholen die op afspraak werken blijft de stress van de aangescherpte maatregelen niet bespaard, zo weet Daphne de Beer, eigenaresse van De Beer Personal Training. Haar cliënten zitten met vragen, maar volgens Daphne is de communicatie vanuit de overheid voor haar niet duidelijk genoeg om antwoord te geven. "We worden nooit expliciet benoemd in de persconferenties. Voor mij is het nu heel onduidelijk of ik onder de sportbranche val. Moeten wij een QR-code gaan scannen. Zijn wij een doorstroomlocatie? Hoe zit het met 1-op-1 training? Dat zijn allemaal dingen die spelen, maar die nooit duidelijk worden uitgelegd", stelt Daphne.

Daphne de Beer in haar sportschool | Foto: Daphne de Beer

"Ik heb gisteren een proefles gehad met iemand die nog geen QR-code had en vroeg of dat een probleem was. Ik geef dan ook geen antwoord, omdat het voor mij ook niet duidelijk is."

Minder sporten, meer risico

Wat Daphne betreft saboteert de overheid zichzelf met het huidige beleid. "Ze geven aan dat ze niemand tegen elkaar willen opzetten, maar met dit soort maatregelen zorg je juist voor verdeeldheid." Ook zouden de huidige maatregelen mensen afschrikken om te gaan sporten. "Als wij mensen gaan weigeren, gaan ze niet meer sporten. Zo creëer je dus mensen die minder fit zijn en dus meer risico lopen."

Onder haar eigen leden scharen zich een behoorlijk aantal ongevaccineerden, weet Daphne. Het gaat om ongeveer een derde, maar dat is voor haar tot dusverre nooit een probleem geweest. "Ik heb allemaal jonge, fitte mensen in mijn groep. Die hebben zelf de keuze gemaakt om zich niet te laten vaccineren. En dat moet ook zo kunnen zijn, maar nu wordt ons iets opgelegd."

Mocht Daphne toch mensen moeten gaan weigeren, wil zij ook net als Leon teruggaan naar buitentrainingen. "Dat deden we afgelopen winter ook. Wij gaan altijd door", zegt ze trots. Haar boodschap naar de regering is dan ook duidelijk. "Blijf het sporten stimuleren, gevaccineerd of niet. Juist omdat wij de risicogroepen kunnen helpen om sterker te worden."