Ouders bouwen zorgmanege voor dochter Zoë (19) met zeldzaam Smith-Magenis syndroom

Als baby huilde Zoë niet en ze was erg stil, niet veel anders dan haar tweelingzusje. Dat veranderde toen ze iets ouder werd: hele nachten hield ze haar ouders wakker. Nancy en Leo Rietveld zijn jarenlang langs tientallen dokters door het hele land geweest. Niemand wist wat Zoë mankeerde. Totdat één arts de juiste diagnose stelde: na onderzoek vond hij een chromosoomafwijking. Een genetische afwijking die zorgt voor een omgekeerd dag- en nachtritme en een verstandelijke beperking.

"We geloofden het eerst niet. We dachten: wéér iemand die het denkt te weten. Maar het bleek gelukkig toch echt waar te zijn." De diagnose zorgde voor duidelijkheid en Zoë kreeg de juiste medicijnen voor een normaler dag- en nachtritme. Het Smith-Magenis syndroom is erg zeldzaam. Er worden per jaar ongeveer 6 kinderen met dit syndroom geboren.

Tekst gaat verder onder de foto.

Zoe en een paard | Foto: Leo Rietveld

Thuis wonen werd vanaf de tienerjaren steeds lastiger, omdat Zoë veel specifieke zorg en aandacht nodig heeft. Het syndroom zorgt voor een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en autistische gedragskenmerken. Op haar dertiende ging ze naar een zorgboerderij met paarden in Utrecht. Het bleek precies te zijn wat ze nodig had. De paarden geven haar rust en stabiliteit, het belangrijkste in het leven van Zoë.

Maar dat houdt op omdat het een boerderij voor kinderen is. Zoë is inmiddels 19 en moet verhuizen. Haar ouders hebben het haar nog niet kunnen vertellen, want dat zou veel te veel stress opleveren.

Moeder Nancy en vader Leo vinden het ook moeilijk dat Zoë moet verhuizen, maar begrijpen het wel. Het leeftijdsverschil met de nieuwe kinderen wordt te groot. Zoë mag op de Utrechtse boerderij blijven tot er een alternatief is gevonden. Maar dat is nog niet makkelijk. Er zijn weinig zorgmaneges in de omgeving van de gemeente Molenlanden. En als ze er wél zijn, is er vaak een wachtlijst. Daarom komen Nancy en Leo nu in actie: ze gaan er zelf een creëren.

Het verhaal gaat door onder de video met ouders Nancy en Leo

De nieuwe zorgmanege - die de naam 'Elizabeth Hoeve' zal gaan dragen - moet het thuis worden van Zoë en elf andere jongeren met een soortgelijke problematiek. Nancy en Leo werken daar nu hard aan. Ze hebben met hulp een oud reclamebureau/zalencentrum kunnen kopen in Goudriaan, een klein dorp midden in de Alblasserwaard. Het pand ligt op een rustige plek, met uitzicht op de weilanden en met ruimte voor paarden.

Nu bestaat het pand nog vooral uit vergaderzalen en creatieve 'brainstormruimtes', maar die moeten straks allemaal worden omgetoverd tot bescheiden studio's. Een flinke opgave, beseft Leo. Hij is hard op zoek naar andere ouders die hier samen iets bijzonders van willen maken. "Ik mis in de zorg plekken die voelen als een thuis. Dat hoop ik hier te kunnen creëren." Het moet een betaalbare plek worden, niet alleen haalbaar voor mensen met veel geld.

Tekst gaat verder onder de foto.

Leo en Nancy op de plek waar de paarden gaan grazen | Foto: Rijnmond

'Je moet van het polderleven houden'

De Elizabeth Hoeve moet huiselijk worden, met een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Het is de bedoeling dat jongeren er in de toekomst echt samen gaan wonen. 24/7 zijn er begeleiders van een Dordtse zorginstelling die alles in goede banen leiden. Daarnaast komen er paarden en dieren die jongeren kunnen verzorgen.

"Je moet wel echt van rust en het polderleven houden. Flaneren is er hier niet bij", lacht Leo. Van paarden hoef je niet per se te houden. De definitieve plannen moeten nog worden goedgekeurd, maar de geluiden uit de gemeente Molenlanden zijn positief, omdat het leegstaande pand zo een nuttige nieuwe invulling kan krijgen.

"Als moeder ben ik blij dat ik straks al mijn kinderen in de buurt heb wonen", vertelt Nancy. In de coronatijd konden Leo en Nancy drie maanden lang niet op bezoek bij hun dochter Zoë. Dat heeft ze aan het denken gezet. Een zorgmanege in de Alblasserwaard zou wel eens een uitkomst kunnen zijn voor veel meer jongeren en hun ouders uit de regio, denken ze. "Als we later ouder zijn, is het mooi dat we altijd op bezoek kunnen bij onze dochter. Dat ook zij weet dat wij altijd in de buurt zijn, als ze ons nodig heeft."

De ouders van Zoë zijn nog op zoek naar medebewoners voor de zorgmanege. Wilt u met ze in contact komen? Stuur een e-mail naar leo@elizabethhoeve.nl