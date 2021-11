Sparta haalt met Jeroen Rijsdijk nieuwe hoofd jeugdopleiding binnen

Op Het Kasteel heeft Rijsdijk een contract voor 2,5 jaar getekend. In het verleden was hij al voor Sparta actief. Zo was de Rotterdammer tussen 2018 en 2020 assistent-trainer van het eerste elftal en coachte Rijsdijk Jong Sparta.

'Echte jongens met het Sparta-DNA opleiden'

Rijsdijk is blij met zijn nieuwe functie bij Sparta. "De rol past prima bij mij, omdat ik ook bij de opleidingspartners actief ben geweest", vertelt Rijsdijk. Over zijn voorganger Roks kan hij niet oordelen. "Het enige wat ik nu kan doen, is aangeven welke visie we moeten hebben om spelers op te leiden richting het eerste elftal. We moeten echte jongens met het Sparta-DNA opleiden."

De jeugdopleiding van Sparta moet verbeterd worden, benadrukt Rijsdijk. Hij zal zelf minder op het trainingsveld staan. "Maar we gaan aan de slag om de trainers op te leiden. Voor Sparta gaat het, naast opleiden voor het eerste, ook om het verkopen van de talenten. Spelers die de club kunnen financieren. Dat is de positie die Sparta nu inneemt", zegt Rijsdijk.

Na zijn vertrek bij Almere City heeft Rijsdijk een aantal gesprekken met andere clubs gevoerd. Alleen tweededivisionist IJsselmeervogels en Sparta werden voor hem concreet. "Ik heb altijd de ambitie gehad om in het betaalde voetbal actief te zijn", zegt de Rotterdammer. "Nu is dat in een andere rol voorbij gekomen: als hoofd jeugdopleidingen."