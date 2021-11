Mondkapjes weer verplicht en anderhalve meter afstand houden: dit zijn de aangescherpte coronamaatregelen

Met een mix van oude en nieuwe coronamaatregelen wil het demissionaire kabinet de sterke stijging van het aantal besmettingen tegengaan en de druk op de zorg verlichten. De meeste maatregelen gelden vanaf zaterdag. Dat maakten premier Rutte en minister De Jonge vanavond bekend in een persconferentie.

"We moeten helaas toch weer meer van mensen gaan vragen, nu de besmettingscijfers en ziekenhuiscijfers weer oplopen", zei premier Rutte. Het bepalen van nieuwe maatregelen was volgens hem "een worsteling, omdat het onmogelijk is om aan elk apart belang voor 100 procent recht te doen. We moeten het echt samen doen."

Naast het handhaven van de basismaatregelen - zoals geen handen schudden en thuisblijven bij klachten - is het dringende advies om weer anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Terug van weggeweest is ook het 'binnenlands reisadvies': vermijd drukte onderweg en reis buiten de spits. "Want op de weg is het bijna net zo druk als voor corona en ook in het openbaar vervoer neemt het aantal reizigers snel toe", aldus Rutte.

Mondkapjesplicht

De zichtbaarste maatregel is de terugkeer van het mondkapje. In alle publiek toegankelijke binnenruimtes gaat de mondkapjesplicht weer gelden. Dat betekent dat het mondkapje op moet in winkels, op stations, in ziekenhuizen en verpleeghuizen en in overheidsgebouwen. In het openbaar vervoer en op luchthavens blijft de mondkapjesplicht gelden. In het hoger onderwijs moeten opnieuw mondkapjes gedragen worden, maar alleen bij verplaatsingen.

Ook bij contactberoepen, zoals bij de kapper of masseur, zijn mondkapjes weer aan de orde. Er wordt een uitzondering gemaakt voor sekswerkers.De mondkapjesplicht gaat niet gelden op plekken waar bezoekers een coronatoegangsbewijs moeten tonen. Het mondkapje hoeft dus niet op in de horeca; daar was al een coronabewijs nodig en dat blijft ook zo.

Nieuw is dat het coronabewijs in meer sectoren wordt ingevoerd. Zo kunnen bezoekers van sportscholen, musea en terrassen alleen nog naar binnen als ze aan de deur hun QR-code laten zien. Hetzelfde geldt voor deelnemers aan en publiek van amateursportwedstrijden en voor (hobbymatige) beoefenaars van kunst en cultuur, zoals cursisten van muziek- of dansscholen. Jeugd tot 18 jaar heeft voor zulke activiteiten geen coronabewijs nodig.

Het kabinet was van plan om het coronabewijs ook verplicht te stellen voor pretparken en dierentuinen. Dat gebeurt voorlopig niet, omdat voor die maatregel eerst een wetswijziging nodig is. Er is daarnaast gesproken over een coronatoegangsbewijs voor op het werk en in het hoger onderwijs, maar die maatregelen blijven in de ijskast.Het is wel de bedoeling dat iedereen weer meer gaat thuiswerken. Het dringende advies aan werkenden is om per direct de helft van de tijd thuis aan de slag te gaan, indien mogelijk. Het kabinet werkt aan wetgeving zodat werkgevers straks ook aan werknemers een coronatoegangsbewijs mogen vragen - maar alleen op locaties waar bezoekers dat ook al moeten laten zien.

'Zo min mogelijk beperkend voor gevaccineerden'

Minister De Jonge benadrukte dat gekozen is voor maatregelen die nu noodzakelijk zijn volgens het Outbreak Management Team (OMT). "Maatregelen die wel beschermen maar zo min mogelijk beperkend zijn voor gevaccineerden." De kans is aanwezig dat het kabinet half november strengere regels invoert "als de trend niet keert", aldus premier Rutte. De situatie wordt op 12 november opnieuw beoordeeld aan de hand van een OMT-advies.