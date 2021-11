Experts verdeeld over nieuwe maatregelen: "Overheid moet duidelijkheid creëren"

De herinvoering van coronamaatregelen leiden tot gemengde gevoelens bij experts en betrokkenen. Waar de een rept over de onuitvoerbaarheid en de matige crisismanagement, maar de ander zich grote druk over de zorg: "We moeten 35 procent van onze reguliere zorg gaan afzeggen."

De maatregelen die dinsdagavond bekend werden hebben vooral betrekking op thuiswerken, woon- en werkverkeer, mondkapjes en het coronatoegangsbewijs. Dit laatste noemt crisisexpert Gert-Jan Ludden "een splijtzwam" die tot "praktische problemen leidt". Want: "Ook in vitale beroepen is een substantieel van de werknemers niet-gevaccineerd." Volgens hem is het "niet mogelijk om voor werk even naar de teststraat te gaan", doelend op de uitbreiding van de coronapas.

In algemene zin is Ludden het eens met de maatregelen, hij had graag gezien dat ze iets strakker waren - als voorbeeld noemt hij afstandsonderwijs, "een plek waar het corona makkelijk verspreidt." Wat hij echter zorgelijk vindt, is het feit dat de maatregelen aan de interpretatie worden overgelaten. Een bedrijf mag namelijk zelf kiezen of zij haar werknemers wél of niet een QR-code nodig hebben. Er worden geen concrete maatregelen genomen die eenvoudig controleerbaar zijn: "Je moet duidelijkheid creëren in een crisis. Iets mag niet voor meerdere redenen uitlegbaar zijn." Ben je als overheid niet helder genoeg, dan leidt dat tot verwarring en onrust.

Hoofdbrekens in de zorg

Demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge beklemtoonde nogmaals de druk op de zorg. Peter Langenbach, bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis, deelt zijn zorgen over de IC en zorg. "Ik heb ernstige twijfel of deze maatregelen wel genoeg gaat zijn," zegt Langenbach. "We zien de cijfers heel snel oplopen. Vandaag kwamen er 100 patiënten bij in de ziekenhuizen, dat is echt een grote toename."

Het gevolg hiervan, volgens Langenbach, is dat de reguliere zorg én inhaalzorg onder druk komen te staan. En dat merkt hij ook in zijn eigen ziekenhuis: "We bekijken het van dag tot dag, maar morgen moeten we 35 procent van onze reguliere zorg afzeggen." Daarom had Langenbach het liefst meer maatregelen gezien: "Het is een beperkte set aan maatregelen en voordat deze effect hebben ben je weken verder. Aantallen zullen daarom blijven doorstijgen." De toekomst ziet hij dan ook somber in: "Ik denk dat we over twee weken weer een persconferentie hebben."