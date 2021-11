Reclamedoek weggehaald na twee maanden klagen door bewoners

Al twee maanden kijken de bewoners van een appartementencomplex op de hoek van de Oude Binnenweg en de Karel Doormanstraat in Rotterdam vanuit hun ramen tegen een gigantisch reclamedoek aan dat het gebouw omwikkelt. Daar is dinsdagavond verandering in gekomen, want het doek is eindelijk gevallen. De gemeente Rotterdam gaf eerder op de dag al aan dat het doek illegaal was en direct verwijderd moest worden.