Het weer van vandaag: rustig herfstweer

Vanochtend komt er landinwaarts op veel plaatsen mist voor die in de loop van de tweede helft van de ochtend verdwijnt. In het westen van de regio is het wisselend bewolkt en bestaat er kans op een bui. Vanmiddag bestaat er ook elders kans op een bui.

Het wordt vanmiddag 9 graden in het oosten van de regio en 11 graden langs de kust. De wind waait zwak en komt uit een veranderlijke richting, windkracht 1 of 2.

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en in het westen van de regio valt een enkele bui. Ten oosten van Rotterdam kan zich opnieuw (dichte) mist vormen. De temperatuur daalt naar 7 graden langs de kust en 4 graden in het oosten van het Rijnmondgebied. De wind waait zwak en komt uit richtingen tussen west en noord.

Morgen begint de dag vooral in het oosten van de regio op veel plaatsen met (dichte) mist. Verder is er veel bewolking met slechts af en toe zon en vallen verspreid een paar buien. In het oosten van de regio overheerst het droge weer. Het wordt 10 tot 12 graden. De noordwestenwind waait zwak tot matig en neemt langs de kust in de middag toe tot vrij krachtig, windkracht 2 tot 5.

VOORUITZICHTEN

Vrijdag is er af en toe zon en valt er een enkele bui. In de loop van de middag raakt het bewolkt. In het weekend is het overwegend bewolkt en op zondag valt er wat lichte regen of motregen. In de middag wordt het 12 graden, vanaf zondag wordt het een graad of 13.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR

Tussen 1 en 10 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 12,0 graden en de minimumtemperatuur 6,0 graden. Er valt gemiddeld 33,2 mm neerslag.